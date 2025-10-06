https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/21-yasindaki-genc-hayatini-kaybetmisti-gida-zehirlenmesi-konusunda-istanbulda-ilk-kez-dava-acildi-1099959802.html

21 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Gıda zehirlenmesi konusunda İstanbul'da ilk kez dava açıldı

21 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Gıda zehirlenmesi konusunda İstanbul'da ilk kez dava açıldı

İstanbul'da dört yıl önce dışarıdan aldığı tavuk nedeniyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sezer Ergin'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve İstanbul'da... 06.10.2025

İstanbul Sancaktepe'de 4 yıl önce ailesiyle birlike dışarıdan aldıkları tavuktan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sezer Ergin'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ergin'in dosyası 'gıda zehirlenmesi' konusunda İstanbul'da mahkeme önüne taşınan ilk dava oldu. İddianamade, tavuğu satan lokanta sahibi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Rahatsızlandıktan sonra hastaneye götürülen Ergin'in ölümüyle ilgili gittiği hastanenin doktoru da sorumlu tutuldu ve altı yıla kadar hapsi talep edildi. Dışarıdan aldıkları tavuk zehirledi Sabah'ın haberine göre, akşam yemeği için Sancaktepe'deki Erhan G.'nin sahibi olduğu bir lokantadan soslu tavuk alan Ergin ailesi, yemek sonrasında iddialara göre rahatsızlandı. 21 yaşındaki Sezer Ergin'in durumunun kötüleşmesi üzerine ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan hasta gence, ilk müdahaleyi görevli doktor Cem O. yaptı. Burada serum tedavisi uyguladı ve "gastroenterit" tanısıyla ilgili kliniğe yönlendirdi. Ancak genç, aynı gün öğleden sonra yeniden rahatsızlanarak tekrar hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 21 yaşında hayatını kaybeden Sezer'in ardından ailesi hem lokanta sahibi Erhan G.'yi hem de doktor Cem O.'yu sorumlu tuttu.Hem restoran sahibini hem de doktoru şikayet ettilerAcılı ailenin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifade veren şüpheli lokanta sahibi Erhan G., sattığı tavukların hijyenik olduğunu ve herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ileri sürdü. Ürünlerin gıda standartlarına uygun şekilde hazırlandığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüpheli doktor Cem O. ise Sezer'in getirildiğinde durumunun stabil olduğunu ve gerekli tedaviyi uyguladığını belirterek "Hastaya serum verdim ve kliniğe yönlendirdim. Ben görevim başındayken eksik bir işlem yapmadım. Nöbet devrinde hastaneden ayrıldım ve hastayı taburcu eden ben değildim. Ben ayrıldıktan sonra vefat eden hastadan ben sorumlu tutulamam" dedi. Savcılık hem doktoru hem de lokanta sahibini sorumlu tuttuSavcılık uzun süren incelemeler sonucunda soruşturmasını tamamladı. Şüpheli Erhan G.'nin işlettiği lokantadan alınan tavuğun aile bireylerinde gıda zehirlenmesine yol açtığını ve bu nedenle Sezer'in ölümünde doğrudan etkili olduğunu belirledi. İşletmenin gıda güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli hijyen ve saklama koşullarına uymadığı değerlendirilerek şüphelinin "dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği" sonucuna varıldı.Aynı zamanda savcılık şüpheli doktor Cem O.'nun da hastayı değerlendirme sürecinde büyük hatalar yaptığını vurguladı. Sezer'in hastaneye başvurduğunda yalnızca serum tedavisiyle gönderildiği, kan tahlili yapılmadığı, vital bulguların eksik kaydedildiği ve genç taburcu edilmeden doktorun görev yerinden ayrıldığı tespit edildi. Bu durumun tıbbi müdahalelerde özen yükümlülüğünün ihlali anlamına geldiği ve ölümle sonuçlanan süreçte etkili olabileceği ifade edildi.Kayıtlara ilk iddianame olarak girdiDosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu da hazırlanan iddianameye temel oluşturdu. Raporda, hastayla ilgili tetkiklerin eksik yapıldığı ve vital bulguların kaydedilmediği değerlendirildi. Tüm bu tespitler ışığında her iki şüpheliye de ayrı ayrı dava açıldı. Lokanta sahibi Erhan G.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenirken şüpheli doktor Cem O.'nun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Sezer'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, hukuki açıdan da "tavuk zehirlenmesi nedeniyle hazırlanan ilk iddianame" olarak kayıtlara geçti.

