https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/macronun-son-hamlesi-merkez-bankasi-baskanindan-biktim-artik-aciklamasi-1100084888.html

Macron’un ‘son hamlesi’, Merkez Bankası Başkanı’ndan ‘bıktım artık’ açıklaması

Macron’un ‘son hamlesi’, Merkez Bankası Başkanı’ndan ‘bıktım artık’ açıklaması

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir yıldan uzun süren siyasi çıkması sona erdirmek için bugün yeni bir başbakan atamaya hazırlanırken, Fransa basınına göre ülkenin Merkez Bankası Başkanı ‘Bu siyasi karmaşadan bıktım artık’ dedi.

2025-10-10T13:21+0300

2025-10-10T13:21+0300

2025-10-10T13:21+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

haberler

paris

avrupa birliği

başbakan

atama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100084731_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_36c24a459dbd165a621ae08c467f1e57.jpg

Emmanuel Macron’un bugün yapacağı yeni başbakan ataması Batı basınına göre ‘artan ekonomik zorluklar ve büyüyen borçla mücadele eden Fransa’daki krizi aşmak için son hamlesi’ olarak görülüyor.Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, siyasi krizin sona ermesi için uzlaşı ve koalisyon çağrısı yaparken, “Artık uzlaşma zamanı geldi, bu ifade kelime bir hakaret değil, artık yeni koalisyonlar kurmanın vakti” dedi ve şunları söyledi:Paris merkezli Le Monde’a göre bu ifadeler 'ülkedeki durumu özetliyor.'‘Elindeki son şans’Amerikan basınına göre ise ‘bugün yapacağı atama Macron’un 2027’ye kadar sürecek olan ikinci dönemini canlandırmak için elindeki son şans’ olarak değerlendiriliyor.Ulusal Meclis’te çoğunluğu bulunmayan Macron, kendi kampından bile giderek artan eleştirilerle karşı karşıya ve manevra alanı giderek daralıyor.Hükümetler hızla çöktüSon bir yılda Macron’un ardı ardına kurduğu azınlık hükümetleri hızla çöktü. Yaşanan siyasi kriz, Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ekonomisini siyasi felce uğratırken, Fransa aynı zamanda bir borç kriziyle de karşı karşıya kaldı. Yoksulluk oranı en yüksek seviyedeFransa’nın yoksulluk oranı da 2023’te yüzde 15.4’e çıkarak, ulusal istatistik enstitüsünün kayıt tutmaya başladığı 1996 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Bu hafta ne olmuştu?Görevden ayrılan Başbakan Sebastien Lecornu, pazartesi günü yeni kabinesini açıkladıktan sadece birkaç saat sonra ani bir kararla istifa etti. Bu beklenmedik istifa, Macron’un istifasını ya da parlamentoyu yeniden feshetmesini talep eden çağrılara yol açtı. Ancak bu çağrılar cevapsız kaldı. Cumhurbaşkanı Macron bunun yerine çarşamba günü yaptığı açıklamada 48 saat içinde yeni başbakanı atayacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bati-medyasindan-sert-degerlendirmeler-macron-artik-topal-ordek-mi-1099968825.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macron, fransa, yeni başbakan, siyasi kriz, atama, merkez bankası, başkan