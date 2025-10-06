https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bati-medyasindan-sert-degerlendirmeler-macron-artik-topal-ordek-mi-1099968825.html

Batı medyasından sert değerlendirmeler: Macron artık ‘topal ördek’ mi?

Batı medyasından sert değerlendirmeler: Macron artık 'topal ördek' mi?

Fransa'da siyasi kriz derinleşiyor: Lecornu'nun istifası sonrası gözler Macron'a çevrildi, Batı medyası ise Fransa Cumhurbaşkanı'nın siyasi gücünü sorgulayarak...

Fransa’da Başbakan Sebastien Lecornu’nun görevinden ayrılmasının ardından Batı medyası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un siyasi gücünü sorgulamaya başladı. Etkili yayın organları, Macron'u giderek zayıflayan bir lider olarak tanımlarken, ‘topal ördek’ nitelemesi Avrupa basınında manşetlere taşındı.Fransa'da Başbakan Lecornu, göreve geldikten yalnızca 27 gün sonra istifa etti. Bu ani gelişmenin ardından uluslararası medya, Macron’un yönetim becerisini ve liderlik gücünü mercek altına aldı.İngiliz Times gazetesi, Macron'un anayasal olarak güçlü bir konumda bulunsa da, uygulamada zayıflamış bir lider olduğuna dikkat çekti:The Telegraph ta benzer şekilde Macron’un harcamaları kısma ve emeklilik reformu gibi temel politikalarının başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı. Gazete, bu başarısızlıkların 2024 yılı içinde iki farklı hükümetin düşmesine yol açtığını ve Fransa’nın ‘topal ördek bir başkan’ ile çıkmaza sürüklendiğini belirtti.ABD merkezli finans medyası Bloomberg’in köşe yazarı Lionel Laurent ise, Macron’un durumunu daha da çarpıcı bir benzetmeyle ifade etti. Laurent, her yeni başarısızlıkla birlikte Macron’un ‘topal ördek’ statüsünün giderek ‘oturan ördek’ haline geldiğini ileri sürdü.Fransız medyası da Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik eleştirilerini arttırıyor. Le Monde gazetesi, Macron’un siyasi yalnızlığına dikkat çekerek, ‘Beşinci Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı artık ön saflarda tek başına’ ifadelerini kullandı.Muhalefet cephesi ise daha da ileri giderek Macron’un istifasını ve parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’in feshedilmesini talep ediyor.Sol eğilimli Liberation gazetesi, sorunun Macron’un esneksizliğinde yattığını iddia etti. Emeklilik reformuna sıkı sıkıya bağlı kalan ve zenginlere yönelik vergi artışlarını reddeden Macron’un, halkın ve parlamentonun nabzını tutmakta zorlandığı vurgulandı.

