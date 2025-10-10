https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kronik-agriyla-yasayanlara-bir-umut-olabilir-bilim-insanlari-agriyi-dindirmenin-yolunu-buldu-1100089678.html

Kronik ağrıyla yaşayanlara bir umut olabilir: Bilim insanları ağrıyı dindirmenin yolunu buldu

ABD’li bilim insanları, kronik ağrıyı durdurabilen bir beyin devresi keşfetti. Bu buluş, yıllardır acıyla yaşayan milyonlarca insan için umut veriyor... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Pennsylvania Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, beyinde ağrıyı durdurabilen özel bir devre keşfetti. Bu devre, açlık, korku veya susuzluk gibi durumlarda aktif hale gelerek beyne 'şimdi acıyı hissetme' sinyali gönderiyor. Bilim insanları, bu mekanizmanın vücudun hayatta kalma önceliğini acının önüne koyduğunu söylüyor. “Eğer açsanız veya tehlike altındaysanız, kronik ağrıyı hissetmek sizi korumaz” diyen nörobilimci Nicholas Betley, beynin bu durumda ağrı sinyallerini bastırdığını aktardı.Açlık ağrıyı azaltıyor mu? Araştırmanın çıkış noktası oldukça ilginç. Betley, açlığın kronik ağrıyı hafiflettiğini fark etti. Bu gözlemden yola çıkan ekip, beyin sapındaki belirli sinir hücrelerinin (Y1 reseptörleri) bu tepkiyi yönettiğini tespit etti. Bu hücreler, NPY adlı bir molekül aracılığıyla ağrı sinyallerini geçici olarak sessize alıyor. Tedavi umudu Araştırmacılar, bu keşfin kronik ağrı tedavisinde çığır açabileceğini söylüyor. “Bazı hastalarda fiziksel bir yaralanma kalmadığı halde ağrı devam ediyor” diyen Betley, bu durumun beyin devrelerindeki aşırı hassasiyetten kaynaklanabileceğini belirtti. Yeni bulgular, gelecekte yalnızca ilaçlarla değil, yaşam tarzı değişiklikleri, meditasyon ve egzersiz gibi yöntemlerle de kronik ağrının kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.

