https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kronik-agriyla-yasayanlara-bir-umut-olabilir-bilim-insanlari-agriyi-dindirmenin-yolunu-buldu-1100089678.html
Kronik ağrıyla yaşayanlara bir umut olabilir: Bilim insanları ağrıyı dindirmenin yolunu buldu
Kronik ağrıyla yaşayanlara bir umut olabilir: Bilim insanları ağrıyı dindirmenin yolunu buldu
Sputnik Türkiye
ABD’li bilim insanları, kronik ağrıyı durdurabilen bir beyin devresi keşfetti. Bu buluş, yıllardır acıyla yaşayan milyonlarca insan için umut veriyor... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T18:21+0300
2025-10-10T18:21+0300
2025-10-10T18:21+0300
sağlik
abd
ağrı
acı
kronik ağrı
tedavi
beyin
açlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100089487_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d19267e240d8c2db7ff302d5062fdbf1.jpg
Pennsylvania Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, beyinde ağrıyı durdurabilen özel bir devre keşfetti. Bu devre, açlık, korku veya susuzluk gibi durumlarda aktif hale gelerek beyne 'şimdi acıyı hissetme' sinyali gönderiyor. Bilim insanları, bu mekanizmanın vücudun hayatta kalma önceliğini acının önüne koyduğunu söylüyor. “Eğer açsanız veya tehlike altındaysanız, kronik ağrıyı hissetmek sizi korumaz” diyen nörobilimci Nicholas Betley, beynin bu durumda ağrı sinyallerini bastırdığını aktardı.Açlık ağrıyı azaltıyor mu? Araştırmanın çıkış noktası oldukça ilginç. Betley, açlığın kronik ağrıyı hafiflettiğini fark etti. Bu gözlemden yola çıkan ekip, beyin sapındaki belirli sinir hücrelerinin (Y1 reseptörleri) bu tepkiyi yönettiğini tespit etti. Bu hücreler, NPY adlı bir molekül aracılığıyla ağrı sinyallerini geçici olarak sessize alıyor. Tedavi umudu Araştırmacılar, bu keşfin kronik ağrı tedavisinde çığır açabileceğini söylüyor. “Bazı hastalarda fiziksel bir yaralanma kalmadığı halde ağrı devam ediyor” diyen Betley, bu durumun beyin devrelerindeki aşırı hassasiyetten kaynaklanabileceğini belirtti. Yeni bulgular, gelecekte yalnızca ilaçlarla değil, yaşam tarzı değişiklikleri, meditasyon ve egzersiz gibi yöntemlerle de kronik ağrının kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/huntington-hastaliginda-ilk-basarili-tedavi-1099635504.html
abd
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100089487_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_ecb0f0a8ac5d5fd402c90010878bcfbd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ağrı, acı, kronik ağrı, tedavi, beyin, açlık
abd, ağrı, acı, kronik ağrı, tedavi, beyin, açlık
Kronik ağrıyla yaşayanlara bir umut olabilir: Bilim insanları ağrıyı dindirmenin yolunu buldu
ABD’li bilim insanları, kronik ağrıyı durdurabilen bir beyin devresi keşfetti. Bu buluş, yıllardır acıyla yaşayan milyonlarca insan için umut veriyor. Uzmanlara göre, beyin hayatta kalma içgüdüsü sayesinde acıyı geçici olarak susturabiliyor.
Pennsylvania Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, beyinde ağrıyı durdurabilen özel bir devre keşfetti. Bu devre, açlık, korku veya susuzluk gibi durumlarda aktif hale gelerek beyne 'şimdi acıyı hissetme' sinyali gönderiyor. Bilim insanları, bu mekanizmanın vücudun hayatta kalma önceliğini acının önüne koyduğunu söylüyor. “Eğer açsanız veya tehlike altındaysanız, kronik ağrıyı hissetmek sizi korumaz” diyen nörobilimci Nicholas Betley, beynin bu durumda ağrı sinyallerini bastırdığını aktardı.
Açlık ağrıyı azaltıyor mu?
Araştırmanın çıkış noktası oldukça ilginç. Betley, açlığın kronik ağrıyı hafiflettiğini fark etti. Bu gözlemden yola çıkan ekip, beyin sapındaki belirli sinir hücrelerinin (Y1 reseptörleri) bu tepkiyi yönettiğini tespit etti. Bu hücreler, NPY adlı bir molekül aracılığıyla ağrı sinyallerini geçici olarak sessize alıyor.
Araştırmacılar, bu keşfin kronik ağrı tedavisinde çığır açabileceğini söylüyor. “Bazı hastalarda fiziksel bir yaralanma kalmadığı halde ağrı devam ediyor” diyen Betley, bu durumun beyin devrelerindeki aşırı hassasiyetten kaynaklanabileceğini belirtti. Yeni bulgular, gelecekte yalnızca ilaçlarla değil, yaşam tarzı değişiklikleri, meditasyon ve egzersiz gibi yöntemlerle de kronik ağrının kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.