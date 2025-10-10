https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kinjal-hipersonik-fuzeleri-devrede-rusyadan-ukraynanin-sivil-tesislere-yonelik-saldirilarina-yanit-1100088790.html

Kinjal hipersonik füzeleri devrede: Rusya'dan Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda Kiev'in sivil tesisleri vurmasının aksine, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapısı hedef alındı.Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:▪️Savunma sanayi kuruluşları ve onları destekleyen Ukrayna enerji tesisleri▪️Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan demiryolu ve deniz altyapısı▪️Yakıt depoları, depolama alanları ve İHA fırlatma noktaları▪️Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları💥Ayrıca Rus hava savunma sistemleri 18 güdümlü hava bombası, 30 HIMARS roketi, 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesi ile 1719 İHA'yı imha etti.

