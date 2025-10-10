Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kinjal-hipersonik-fuzeleri-devrede-rusyadan-ukraynanin-sivil-tesislere-yonelik-saldirilarina-yanit-1100088790.html
Kinjal hipersonik füzeleri devrede: Rusya'dan Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt
Kinjal hipersonik füzeleri devrede: Rusya'dan Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T14:42+0300
2025-10-10T14:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
donbass
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
rusya
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100088413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44884578a542fd9350048d44f0cf41d1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda Kiev'in sivil tesisleri vurmasının aksine, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapısı hedef alındı.Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:▪️Savunma sanayi kuruluşları ve onları destekleyen Ukrayna enerji tesisleri▪️Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan demiryolu ve deniz altyapısı▪️Yakıt depoları, depolama alanları ve İHA fırlatma noktaları▪️Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları💥Ayrıca Rus hava savunma sistemleri 18 güdümlü hava bombası, 30 HIMARS roketi, 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesi ile 1719 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/moldovada-yabanci-askeri-usler-kurulabilir-kisinev-tarafsizlik-statusunu-yitirecek-mi-1100079851.html
ukrayna
kiev
donbass
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100088413_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_fda20706da9e2b3a40aa2c33739dc3f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya, özel askeri harekat
ukrayna, kiev, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya, özel askeri harekat

Kinjal hipersonik füzeleri devrede: Rusya'dan Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına yanıt

14:42 10.10.2025
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Multimedya arşivine gidinИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Russian Defence Ministry
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda Kiev'in sivil tesisleri vurmasının aksine, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini besleyen enerji altyapısı hedef alındı.

Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.

Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:

▪️Savunma sanayi kuruluşları ve onları destekleyen Ukrayna enerji tesisleri

▪️Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan demiryolu ve deniz altyapısı

▪️Yakıt depoları, depolama alanları ve İHA fırlatma noktaları

▪️Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları

💥Ayrıca Rus hava savunma sistemleri 18 güdümlü hava bombası, 30 HIMARS roketi, 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesi ile 1719 İHA'yı imha etti.
Moldova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
DÜNYA
'Moldova'da yabancı askeri üsler kurulabilir': Kişinev tarafsızlık statüsünü yitirecek mi?
10:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала