https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kastamonuda-ekmek-zammi-valiligin-itiraziyla-durduruldu-1100072265.html
Kastamonu'da ekmek zammı valiliğin itirazıyla durduruldu
Kastamonu'da ekmek zammı valiliğin itirazıyla durduruldu
10.10.2025
2025-10-10T02:25+0300
2025-10-10T02:25+0300
2025-10-10T02:25+0300
türki̇ye
zam
ekmek
kastamonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066036961_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80568dd3d67ddbcb7c61f26eb9ad8bfe.jpg
türki̇ye
kastamonu
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066036961_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_38bf98653706bcedefc8fc7c6b468c4e.jpg
zam, ekmek, kastamonu
Kastamonu'da ekmek zammı valiliğin itirazıyla durduruldu
Kastamonu'da ekmek zammı, Kastamonu Valiliği'nin itiraz etmesi üzerine mahkeme tarafından tedbiren durduruldu. Fırıncıların yeni tarifesinde 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12.5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya yükseltilmişti.
Kastamonu'da 200 gram ekmeğin 12.5 lira yerine 15 liraya satılmasına yönelik zamlı tarifeye Kastamonu Valiliği'nin itiraz etmesi üzerine konu mahkemeye taşındı.
Mahkeme yargılanma sona erinceye kadar zamlı tarifeyi tedbiren durdurdu.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre merkez ilçe, İnebolu, Doğanyurt ve Seydiler ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı tarafından, maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 12.5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya satılmasının talep edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla 25 Eylül 2025 tarihinde oluşturulan Kastamonu İli Ekmek Tarifesi Komisyonu'nda, oy çokluğuyla 200 gram ekmeğin fiyatı, 12.5'ten 15 liraya çıkarıldığı aktarıldı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Alınan bu kararın, belirlenen fiyatın civar illerin ortalamalarının üstünde olması ve yapılan zammın vatandaşın mağduriyetine yol açması gibi nedenlerle Valiliğimiz tarafından yargıya taşınması neticesinde Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, komisyonun ekmek fiyatını 15 liraya çıkaran kararının uygulanmasının yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Buna göre 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren mahkeme neticelenene kadar Kastamonu'da ekmek fiyatı zamsız tarife üzerinden satılmaya devam edilecektir."