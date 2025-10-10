Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kastamonuda-ekmek-zammi-valiligin-itiraziyla-durduruldu-1100072265.html
Kastamonu'da ekmek zammı valiliğin itirazıyla durduruldu
Kastamonu'da ekmek zammı valiliğin itirazıyla durduruldu
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da ekmek zammı, Kastamonu Valiliği'nin itiraz etmesi üzerine mahkeme tarafından tedbiren durduruldu. Fırıncıların yeni tarifesinde 200 gram ekmeğin... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T02:25+0300
2025-10-10T02:25+0300
türki̇ye
zam
ekmek
kastamonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066036961_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80568dd3d67ddbcb7c61f26eb9ad8bfe.jpg
Kastamonu'da 200 gram ekmeğin 12.5 lira yerine 15 liraya satılmasına yönelik zamlı tarifeye Kastamonu Valiliği'nin itiraz etmesi üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme yargılanma sona erinceye kadar zamlı tarifeyi tedbiren durdurdu.Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre merkez ilçe, İnebolu, Doğanyurt ve Seydiler ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı tarafından, maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 12.5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya satılmasının talep edildiği anımsatıldı.Açıklamada, ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla 25 Eylül 2025 tarihinde oluşturulan Kastamonu İli Ekmek Tarifesi Komisyonu'nda, oy çokluğuyla 200 gram ekmeğin fiyatı, 12.5'ten 15 liraya çıkarıldığı aktarıldı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sosyal-medyada-gumruk-kacagi-esya-satan-3-kisi-gozaltina-alindi-1100071469.html
türki̇ye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066036961_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_38bf98653706bcedefc8fc7c6b468c4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zam, ekmek, kastamonu
zam, ekmek, kastamonu

Kastamonu'da ekmek zammı valiliğin itirazıyla durduruldu

02:25 10.10.2025
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© AA
Abone ol
Kastamonu'da ekmek zammı, Kastamonu Valiliği'nin itiraz etmesi üzerine mahkeme tarafından tedbiren durduruldu. Fırıncıların yeni tarifesinde 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12.5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya yükseltilmişti.
Kastamonu'da 200 gram ekmeğin 12.5 lira yerine 15 liraya satılmasına yönelik zamlı tarifeye Kastamonu Valiliği'nin itiraz etmesi üzerine konu mahkemeye taşındı.
Mahkeme yargılanma sona erinceye kadar zamlı tarifeyi tedbiren durdurdu.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre merkez ilçe, İnebolu, Doğanyurt ve Seydiler ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı tarafından, maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 12.5 liradan 15 liraya, 400 gram ekmeğin ise 25 liradan 30 liraya satılmasının talep edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla 25 Eylül 2025 tarihinde oluşturulan Kastamonu İli Ekmek Tarifesi Komisyonu'nda, oy çokluğuyla 200 gram ekmeğin fiyatı, 12.5'ten 15 liraya çıkarıldığı aktarıldı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Alınan bu kararın, belirlenen fiyatın civar illerin ortalamalarının üstünde olması ve yapılan zammın vatandaşın mağduriyetine yol açması gibi nedenlerle Valiliğimiz tarafından yargıya taşınması neticesinde Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, komisyonun ekmek fiyatını 15 liraya çıkaran kararının uygulanmasının yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Buna göre 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren mahkeme neticelenene kadar Kastamonu'da ekmek fiyatı zamsız tarife üzerinden satılmaya devam edilecektir."
Şırnak’ın Silopi ilçesinde gümrük kaçağı olduğu eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sundukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
TÜRKİYE
Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı
Dün, 23:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала