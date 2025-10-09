Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sosyal-medyada-gumruk-kacagi-esya-satan-3-kisi-gozaltina-alindi-1100071469.html
Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak eşya sattığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
silopi
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
kaçak göçmenler
sosyal medya
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gümrük kaçağı eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edilen kişilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.Olayla ilgii 3 şüpheli gözaltına alındı
türki̇ye
silopi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük kaçağı olduğu eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sundukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı
© AA / İl Emniyet Müdürlüğü
Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak eşya sattığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gümrük kaçağı eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edilen kişilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.
Olayla ilgii 3 şüpheli gözaltına alındı
