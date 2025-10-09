https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sosyal-medyada-gumruk-kacagi-esya-satan-3-kisi-gozaltina-alindi-1100071469.html

Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak eşya sattığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T23:40+0300

2025-10-09T23:40+0300

2025-10-09T23:40+0300

türki̇ye

silopi

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

kaçak göçmenler

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100071312_0:472:849:949_1920x0_80_0_0_5db43bc2d1896fb293f8ae327c781465.jpg

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gümrük kaçağı eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edilen kişilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.Olayla ilgii 3 şüpheli gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/istanbul-altin-rafinerisi-asye-yonelik-operasyonda-20-kisi-tutuklandi-1100070266.html

türki̇ye

silopi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silopi, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, kaçak göçmenler, sosyal medya