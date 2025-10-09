https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sosyal-medyada-gumruk-kacagi-esya-satan-3-kisi-gozaltina-alindi-1100071469.html
Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak eşya sattığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T23:40+0300
2025-10-09T23:40+0300
2025-10-09T23:40+0300
türki̇ye
silopi
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
kaçak göçmenler
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100071312_0:472:849:949_1920x0_80_0_0_5db43bc2d1896fb293f8ae327c781465.jpg
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gümrük kaçağı eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edilen kişilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.Olayla ilgii 3 şüpheli gözaltına alındı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/istanbul-altin-rafinerisi-asye-yonelik-operasyonda-20-kisi-tutuklandi-1100070266.html
türki̇ye
silopi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100071312_0:393:849:1029_1920x0_80_0_0_d2b5a3cf5c5df6e2ec6c10c8203b52bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
silopi, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, kaçak göçmenler, sosyal medya
silopi, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, kaçak göçmenler, sosyal medya
Sosyal medyada gümrük kaçağı eşya satan 3 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak eşya sattığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gümrük kaçağı eşyaları sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edilen kişilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 176 spor ayakkabı, 950 mont, 620 eşofman takımı, 700 pantolon, 175 eşofman altı, 110 yelek, 75 sırt ve kol çantası ile 45 kamp çadırı ele geçirildi.
Olayla ilgii 3 şüpheli gözaltına alındı