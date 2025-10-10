Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İzmir'de elektrik akımı faciasında karar açıklandı
İzmir'de elektrik akımı faciasında karar açıklandı
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, 30 sanığa 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi. 10.10.2025
İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi de duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, 30 sanığın 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, 9 sanığın beraatini, 1 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etmişti.Tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek savunmalar yaptı. İZSU teknik amiri M.Z.A., “Olayın hiçbir tarafında yokum, suçum varsa en ağırını bana verin” derken, firma sahibi A.K. de tutuksuz yargılanan meslektaşlarına dikkat çekerek tahliye talebinde bulundu. Gediz arıza personeli F.A. ise arızayı bildirdiğini ve doğru işlem yaptığını savundu.Mahkeme heyeti, 30 sanığa 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanığın beraatine, 6 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasına hükmetti. Böylece tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi. Yurt dışında bulunan 1 sanığın dosyası ise ayrıldı.
19:58 10.10.2025 (güncellendi: 20:36 10.10.2025)
İzmir’de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, 30 sanığa 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi.
İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi de duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, 30 sanığın 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, 9 sanığın beraatini, 1 sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etmişti.
Tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek savunmalar yaptı. İZSU teknik amiri M.Z.A., “Olayın hiçbir tarafında yokum, suçum varsa en ağırını bana verin” derken, firma sahibi A.K. de tutuksuz yargılanan meslektaşlarına dikkat çekerek tahliye talebinde bulundu. Gediz arıza personeli F.A. ise arızayı bildirdiğini ve doğru işlem yaptığını savundu.
Mahkeme heyeti, 30 sanığa 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanığın beraatine, 6 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasına hükmetti. Böylece tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi. Yurt dışında bulunan 1 sanığın dosyası ise ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan 2 kişinin öldüğü elektrik akımı olayına yönelik açıklama
TÜRKİYE
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan 2 kişinin öldüğü elektrik akımı olayına yönelik açıklama
13 Temmuz 2024, 23:52
