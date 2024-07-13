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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan elektrik akımına kapılan kişiler hakkında açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan elektrik akımına kapılan kişiler hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
İzmir'de yağmur sırasında kablonun dışarıda kalması nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T23:52+0300
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izmir büyükşehir belediye başkanlığı
cemil tugay
elektrik
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İzmir'in merkezinde yağmur yağması ardından suya basan ve elektrik akımına kapılan Özgür Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesi ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk detaylı açıklama geldi. Tugay, X sosyal medya hesabında şunları yazdı:
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, cemil tugay, elektrik, ölüm, şüpheli ölüm
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, cemil tugay, elektrik, ölüm, şüpheli ölüm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan elektrik akımına kapılan kişiler hakkında açıklama

23:52 13.07.2024 (güncellendi: 23:55 13.07.2024)
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇİzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ
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İzmir'de yağmur sırasında kablonun dışarıda kalması nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi.
İzmir'in merkezinde yağmur yağması ardından suya basan ve elektrik akımına kapılan Özgür Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesi ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan ilk detaylı açıklama geldi.
Tugay, X sosyal medya hesabında şunları yazdı:

12 Temmuz 2024 tarihinde Konak Enver Dündar Başar Sokak’ta iki hemşerimizin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu talihsiz olayın nedenlerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve bir daha tekrar etmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla işbirliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili resmi raporlar önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla halkımızla paylaşılacaktır.

Bununla birlikte bu hassas süreçte oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına ilk tespit ve değerlendirmelerin tarafımızca ortaya koyulması gerekliliği doğmuştur.

Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gündoğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerjiolmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü’nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş. ’den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmursuyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım – onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş. ’ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş. ‘ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı bir takım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır.

Nitekim olay sonrası sahaya giden Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyonhatası olduğu belirlendiği ifade edilmiş, “Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir” şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşerilerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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Elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı gündem oldu
21:27

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