İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı yeniden mahkemeye taşındı

10.10.2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde 11 Eylül 2025 tarihinde kabul edilen ve 30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi düzenlemesini içeren karar yargıya taşındı. Kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için yeniden mahkemeye başvuruldu.AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, söz konusu kararın iptali ve yargılama süresince yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açtı.'Eşitlik ilkesine aykırı ve adil dengeyi zedeliyor'Mahkemeye sunulan dilekçede, İBB Meclisi’nin aldığı kararın “adil dengeyi zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı” olduğu vurgulandı. Dilekçede, öğrencilerin kent içi ulaşımda indirimli tarifeden yararlandığı, ancak 13 Eylül 2020’de alınan bir kararla 30 yaş üstü öğrencilere uygulanan indirimin sınırlandırıldığı hatırlatıldı.Bu kararla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilere yalnızca yüzde 10 indirim hakkı tanınmıştı.İptal edilen kararın devamı niteliğinde yeni düzenlemeDilekçede ayrıca, AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz tarafından daha önce açılan davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 11 Temmuz 2024’te kararı iptal ettiği bilgisi yer aldı.Ancak bu iptal kararına rağmen, İBB Meclisi’nin 11 Eylül 2025 tarihli oturumunda benzer nitelikte yeni bir karar aldığı belirtildi. Yeni kararda şu ifadeye yer verildi:“30 yaşından gün almış öğrencilerden yüksek lisans ve üstü eğitim görenler, aktif şekilde eğitim gördüklerini ve sosyal güvenlik kurumu bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi/ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır.”'Karar hukuka aykırı'Dilekçede, bu düzenlemenin eşitlik ve fırsat eşitliği ilkesiyle bağdaşmadığı, benzer durumda olan öğrenciler arasında ayrımcılık yarattığı savunuldu.Ayrıca, yürütmenin durdurulması talebiyle birlikte, İBB Meclisi kararının iptali istendi.

