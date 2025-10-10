Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israilin-bm-buyukelcisi-gazzede-ikinci-asama-daha-zor-olacak-1100101453.html
İsrail'in BM Büyükelçisi: Gazze’de ikinci aşama daha zor olacak
İsrail'in BM Büyükelçisi: Gazze’de ikinci aşama daha zor olacak
Sputnik Türkiye
İsrail’in BM Büyükelçisi Danon, Gazze’de çatışmanın ikinci aşamasında Hamas’ın silahsızlandırılacağını ve bu sürecin çok daha karmaşık ve uzun olacağını... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T23:20+0300
2025-10-10T23:20+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
abd
gazze
hamas
fox
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100083837_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddbbcae7daee508f905a8668b1dba10a.jpg
İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, İsrail ile Gazze arasındaki çatışmanın çözümünde bir sonraki adımın Hamas’ın silahsızlandırılması olacağını ve bunun önceki aşamadan çok daha karmaşık ve uzun süreceğini söyledi.Fox News’e konuşan Danon, “Başkan Trump ve ekibinin diplomatik çabaları bizi bugüne getirdi. Ama bu sadece ilk aşamaydı; kolay olanı. İkinci aşamada Hamas silahlarını bırakmalı, Gazze tamamen silahsızlandırılmalı. Bu çok daha zor olacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/hamas-gazze-uzerinde-yabanci-vesayeti-kabul-etmiyoruz-1100101224.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100083837_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63e233d6fb29817fab12780afcc984db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, gazze, hamas, fox
abd, gazze, hamas, fox

İsrail'in BM Büyükelçisi: Gazze’de ikinci aşama daha zor olacak

23:20 10.10.2025
© Hassan JediGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© Hassan Jedi
Abone ol
İsrail’in BM Büyükelçisi Danon, Gazze’de çatışmanın ikinci aşamasında Hamas’ın silahsızlandırılacağını ve bu sürecin çok daha karmaşık ve uzun olacağını söyledi.
İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, İsrail ile Gazze arasındaki çatışmanın çözümünde bir sonraki adımın Hamas’ın silahsızlandırılması olacağını ve bunun önceki aşamadan çok daha karmaşık ve uzun süreceğini söyledi.
Fox News’e konuşan Danon, “Başkan Trump ve ekibinin diplomatik çabaları bizi bugüne getirdi. Ama bu sadece ilk aşamaydı; kolay olanı. İkinci aşamada Hamas silahlarını bırakmalı, Gazze tamamen silahsızlandırılmalı. Bu çok daha zor olacak” ifadelerini kullandı.
Filistin kefiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas: Gazze üzerinde 'yabancı vesayeti' kabul etmiyoruz
23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала