İsrail'in BM Büyükelçisi: Gazze’de ikinci aşama daha zor olacak

İsrail’in BM Büyükelçisi Danon, Gazze’de çatışmanın ikinci aşamasında Hamas’ın silahsızlandırılacağını ve bu sürecin çok daha karmaşık ve uzun olacağını... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, İsrail ile Gazze arasındaki çatışmanın çözümünde bir sonraki adımın Hamas’ın silahsızlandırılması olacağını ve bunun önceki aşamadan çok daha karmaşık ve uzun süreceğini söyledi.Fox News’e konuşan Danon, “Başkan Trump ve ekibinin diplomatik çabaları bizi bugüne getirdi. Ama bu sadece ilk aşamaydı; kolay olanı. İkinci aşamada Hamas silahlarını bırakmalı, Gazze tamamen silahsızlandırılmalı. Bu çok daha zor olacak” ifadelerini kullandı.

