Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/hamas-gazze-uzerinde-yabanci-vesayeti-kabul-etmiyoruz-1100101224.html
Hamas: Gazze üzerinde 'yabancı vesayeti' kabul etmiyoruz
Hamas: Gazze üzerinde 'yabancı vesayeti' kabul etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze üzerindeki herhangi bir 'yabancı vesayeti' reddettiklerini... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T23:02+0300
2025-10-10T23:20+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
hamas
filistin halk kurtuluş cephesi (fhkc)
i̇slami cihad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083867558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78fc88edfdfc4a1f6ec4b2cb471bf29b.jpg
Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladıkları ortak açıklamada Gazze’nin yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.Gruplar, Gazze üzerinde herhangi bir 'yabancı vesayet' veya dış müdahale girişimini kesin bir dille reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, Gazze’nin yönetiminin tamamen Filistinlilerin iç meselesi olduğu vurgulandı.Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise “Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/trump-gelecek-hafta-misirda-gazze-konusunda-liderler-zirvesi-duzenleyecek-1100100745.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083867558_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6fad21905cccff15ba5af0ba3c6a8e6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, hamas, filistin halk kurtuluş cephesi (fhkc), i̇slami cihad
ortadoğu, gazze, hamas, filistin halk kurtuluş cephesi (fhkc), i̇slami cihad

Hamas: Gazze üzerinde 'yabancı vesayeti' kabul etmiyoruz

23:02 10.10.2025 (güncellendi: 23:20 10.10.2025)
© AP Photo / Stefan JeremiahFilistin kefiyesi
Filistin kefiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Abone ol
Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze üzerindeki herhangi bir 'yabancı vesayeti' reddettiklerini bildirdi.
Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladıkları ortak açıklamada Gazze’nin yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.
Gruplar, Gazze üzerinde herhangi bir 'yabancı vesayet' veya dış müdahale girişimini kesin bir dille reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, Gazze’nin yönetiminin tamamen Filistinlilerin iç meselesi olduğu vurgulandı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise “Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
'Trump, gelecek hafta Mısır'da Gazze konusunda liderler zirvesi düzenleyecek'
22:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала