Hamas: Gazze üzerinde 'yabancı vesayeti' kabul etmiyoruz

Hamas: Gazze üzerinde 'yabancı vesayeti' kabul etmiyoruz

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze üzerindeki herhangi bir 'yabancı vesayeti' reddettiklerini... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladıkları ortak açıklamada Gazze’nin yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.Gruplar, Gazze üzerinde herhangi bir 'yabancı vesayet' veya dış müdahale girişimini kesin bir dille reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, Gazze’nin yönetiminin tamamen Filistinlilerin iç meselesi olduğu vurgulandı.Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise “Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak” dedi.

