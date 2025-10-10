https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israil-kabinesi-gazze-ateskesini-onayladi-1100071862.html
İsrail kabinesi, Gazze ateşkesini onayladı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle saatler süren toplantının ardından, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını onayladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T00:28+0300
2025-10-10T00:28+0300
2025-10-10T00:54+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail ordusu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
i̇srail hava kuvvetleri
i̇srail parlamentosu (knesset)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092792576_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_1d160e3bd33937ac95420392e3fd0519.jpg
İsrail kabinesi, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını resmen onayladı.İsrail devlet televizyonu KAN, tarafından basına sızan ve Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes taslağında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/hamas-temsilcisi-ateskes-anlasmasina-bagliyiz-ancak-israilin-tam-uyumu-sart-1100070840.html
gazze
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092792576_124:0:1545:1066_1920x0_80_0_0_6c686352b2c88160f08589adbd6facd4.jpg
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail savunma bakanlığı
00:28 10.10.2025 (güncellendi: 00:54 10.10.2025)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle saatler süren toplantının ardından, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını onayladı.
İsrail devlet televizyonu KAN, tarafından basına sızan ve Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes taslağında şu ifadeler yer aldı:
Ateşkesin duyurulmasından sonraki 24 saat içinde İsrail ordusu, güncellenen harita hatlarına çekilecek.
Ordunun çekilmesinden sonraki 72 saat içinde Hamas, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamını teslim edecek.
İsrail de karşılığında 250 ağır hapis cezası alan Filistinliyi, 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’de tutulan 1700 kişiyi ve 22 çocuğu serbest bırakacak.
Ayrıca İsrail tarafından hayatını kaybeden 360 Filistinlinin cenazesi teslim edilecek.