İsrail kabinesi, Gazze ateşkesini onayladı
İsrail kabinesi, Gazze ateşkesini onayladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle saatler süren toplantının ardından, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını onayladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail kabinesi, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını resmen onayladı.İsrail devlet televizyonu KAN, tarafından basına sızan ve Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes taslağında şu ifadeler yer aldı:
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail hava kuvvetleri, i̇srail parlamentosu (knesset)
İsrail kabinesi, Gazze ateşkesini onayladı

00:28 10.10.2025 (güncellendi: 00:54 10.10.2025)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle saatler süren toplantının ardından, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını onayladı.
İsrail kabinesi, Gazze’de Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını resmen onayladı.
İsrail devlet televizyonu KAN, tarafından basına sızan ve Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes taslağında şu ifadeler yer aldı:
Ateşkesin duyurulmasından sonraki 24 saat içinde İsrail ordusu, güncellenen harita hatlarına çekilecek.
Ordunun çekilmesinden sonraki 72 saat içinde Hamas, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamını teslim edecek.
İsrail de karşılığında 250 ağır hapis cezası alan Filistinliyi, 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’de tutulan 1700 kişiyi ve 22 çocuğu serbest bırakacak.
Ayrıca İsrail tarafından hayatını kaybeden 360 Filistinlinin cenazesi teslim edilecek.
Gazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas temsilcisi: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız, ancak İsrail’in tam uyumu şart
Dün, 22:30
