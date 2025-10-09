Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas temsilcisi: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız, ancak İsrail’in tam uyumu şart
Hamas temsilcisi: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız, ancak İsrail’in tam uyumu şart
Mahmud Taha, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Hamas’ın Mısırın Şarm el-Şeyh kentinde varılan ateşkes anlaşmasına sıkı sıkıya bağlı kalacağını, ancak asıl önemli olanın İsrail’in anlaşmayı tam anlamıyla uygulaması olduğunu vurguladı.
Hamas temsilcisi: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız, ancak İsrail’in tam uyumu şart

Hamas'ın Lübnan Basınla İlişkiler Sorumlusu Mahmud Taha, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarını, ancak İsrail’in geçmişte yükümlülüklerinden kaçtığını ve Netanyahu hükümetinin anlaşmayı sabote edebileceğini belirtti.
Mahmud Taha, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Hamas’ın Mısırın Şarm el-Şeyh kentinde varılan ateşkes anlaşmasına sıkı sıkıya bağlı kalacağını, ancak asıl önemli olanın İsrail’in anlaşmayı tam anlamıyla uygulaması olduğunu vurguladı.
Geçmiş deneyimlere bakıldığında, İsrail sık sık yükümlülüklerinden kaçtı. Netanyahu hükümetinden her şey beklenebilir; bu hükümet, anlaşmayı bozarak durumu başlangıç noktasına geri döndürebilir.
Zorlu ve yorucu geçen görüşmelerde, İsrail askerlerinin geri çekilme hattı, esir takası, Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım ulaştırılması konuları ele alındı. Katar, Türkiye ve ABD, savaşın yeniden başlamasını önlemek ve anlaşmanın uygulanmasını sağlamakla yükümlü garantör ülkeler arasında yer alacak.
Bu anlaşmanın uygulanacağına dair umudumuz var, ancak özellikle ABD başta olmak üzere arabulucuların, İsrail’e gerçek ve ciddi bir baskı uygulayarak anlaşma koşullarını tam anlamıyla yerine getirmesini, savaşı durdurmasını ve askerlerini kararlaştırılan bölgelerden çekmesini sağlaması gerekiyor.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
