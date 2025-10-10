https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israil-gazzedeki-ateskese-ragmen-saldirilarini-surduruyor-1100080799.html
İsrail, Gazze’deki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100059473_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_fde1a697b1eaa098a419da6cf9dfbe76.jpg
İsrail ordusu, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Görgü tanıkları, İsrail’e ait savaş uçakları ve topçu birliklerinin sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusunu hedef aldığını bildirdi.Netzarim Koridoru ve Refah çevresi vurulduTanık ifadelerine göre, İsrail ordusuna ait tanklar, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açtı. Ayrıca Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde, yerinden edilen sivillerin barındığı ev ve çadırlar da hedef alındı.Han Yunus’a hava saldırısı düzenlendiİsrail topçu birlikleri, Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları atarken, kent merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi. Bölgedeki görgü tanıkları, saldırıların sivillerin yoğun bulunduğu alanlara yapıldığını ifade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.Ateşkes ABD planı kapsamında onaylandıİsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı kabul ederken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 aşırı sağcı bakan “hayır” oyu kullandı.Gazze’de insani kriz derinleşiyorUzmanlara göre, İsrail’in ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdürmesi, bölgede zaten derinleşen insani krizi daha da ağırlaştırıyor. Gazze’deki yüz binlerce sivil, elektrik, su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun halde yaşam mücadelesi veriyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100059473_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_f4d24a9145e79a9daeb6cd5e8148fe19.jpg
