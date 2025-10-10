https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israil-ateskes-bugun-saat-1200de-yururluge-girdi-1100082701.html
İsrail: Ateşkes bugün saat 12.00'da yürürlüğe girdi
İsrail kabinesi dün akşam saatlerinde Gazze'de ateşkesi onaylamıştı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre bu ateşkes 'bugün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.' Detaylar haberde...
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
gazze
ortadoğu
Ateşkesin duyurulmasından sonraki 24 saat içinde İsrail ordusunun, güncellenen harita hatlarına çekileceği açıklanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: Rehineler çekilmeden sonra 72 saat içinde serbest bırakılacakİsrail tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca:Refah Sınır Kapısı üzerinden dönüşe izin verilecekİsrail, ordusuna bağlı Army Radio’nun haberine göre, Gazze’den ayrılmaya zorlanan Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı üzerinden evlerine dönmelerine izin verecek.Haberde ayrıca, gıda, tıbbi ekipman, barınma malzemeleri, yakıt ve mutfak tüpü taşıyan 600 yardım tırının her gün Gazze’ye girişine izin verileceği belirtildi. Bu sevkiyatların, Birleşmiş Milletler, akredite uluslararası kuruluşlar ve özel sektör aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.
i̇srail
gazze
12:29 10.10.2025 (güncellendi: 13:22 10.10.2025)
İsrail kabinesi dün akşam saatlerinde Gazze'de ateşkesi onaylamıştı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre bu ateşkes 'bugün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.' İsrail ordu IDF'nin bugün saldırıları devam etmesine rağmen Gazze'den çekilmesi sabah saatlerinde başladı.
Ateşkesin duyurulmasından sonraki 24 saat içinde İsrail ordusunun, güncellenen harita hatlarına çekileceği açıklanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
Ateşkes anlaşması saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Saat 12.00 itibarıyla, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) birlikleri, ateşkes ve rehinelerin iadesine ilişkin anlaşma çerçevesine uygun olarak belirlenen yeni konuşlanma hatlarında yerlerini aldı.
Güney Komutanlığı’na bağlı IDF birlikleri bölgede konuşlanmış durumda ve tüm acil tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerini sürdürecek.
Rehineler çekilmeden sonra 72 saat içinde serbest bırakılacak
İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca:
Ordunun çekilmesinden sonraki 72 saat içinde Hamas, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamını teslim edecek.
İsrail de karşılığında 250 ağır hapis cezası alan Filistinliyi, 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze’de tutulan 1700 kişiyi ve 22 çocuğu serbest bırakacak.
İsrail tarafından hayatını kaybeden 360 Filistinlinin cenazesi teslim edilecek.
Refah Sınır Kapısı üzerinden dönüşe izin verilecek
İsrail, ordusuna bağlı Army Radio’nun haberine göre, Gazze’den ayrılmaya zorlanan Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı üzerinden evlerine dönmelerine izin verecek.
Haberde ayrıca, gıda, tıbbi ekipman, barınma malzemeleri, yakıt ve mutfak tüpü taşıyan 600 yardım tırının her gün Gazze’ye girişine izin verileceği belirtildi. Bu sevkiyatların, Birleşmiş Milletler, akredite uluslararası kuruluşlar ve özel sektör aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.