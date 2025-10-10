https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israil-ateskes-bugun-saat-1200de-yururluge-girdi-1100082701.html

İsrail: Ateşkes bugün saat 12.00'da yürürlüğe girdi

İsrail kabinesi dün akşam saatlerinde Gazze'de ateşkesi onaylamıştı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre bu ateşkes 'bugün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.' Detaylar haberde...

Ateşkesin duyurulmasından sonraki 24 saat içinde İsrail ordusunun, güncellenen harita hatlarına çekileceği açıklanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: Rehineler çekilmeden sonra 72 saat içinde serbest bırakılacakİsrail tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca:Refah Sınır Kapısı üzerinden dönüşe izin verilecekİsrail, ordusuna bağlı Army Radio’nun haberine göre, Gazze’den ayrılmaya zorlanan Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı üzerinden evlerine dönmelerine izin verecek.Haberde ayrıca, gıda, tıbbi ekipman, barınma malzemeleri, yakıt ve mutfak tüpü taşıyan 600 yardım tırının her gün Gazze’ye girişine izin verileceği belirtildi. Bu sevkiyatların, Birleşmiş Milletler, akredite uluslararası kuruluşlar ve özel sektör aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

