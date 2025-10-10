https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/hamas-trump-ile-gorusmeye-engel-yok-1100072481.html

Hamas: Trump ile görüşmeye engel yok

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame el‑Hamdan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye kapalı olmadıklarını, görüşmeyi reddettikleri tek tarafın İsrail olduğunu... 10.10.2025

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame el‑Hamdan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretinde Hamas liderleriyle görüşme olasılığına karşı olmadıklarını belirtti. Hamdan, “Trump ile görüşmeye mani bir durum yok. Prensip olarak görüşmeyi reddettiğimiz tek taraf işgalci güçtür” dedi.'İsrail anlaşmayı bozarsa hesap vermek zorunda kalır'Mısır’da İsrail ile Hamas arasında dolaylı yürütülen müzakereler sonucunda ilk aşamada varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Hamdan, anlaşmanın İsrail hükümeti için bir fırsat olduğunu ancak daha önce olduğu gibi anlaşmanın bozulması halinde İsrail’in 'işlediği soykırımdan' dolayı uluslararası kamuoyuna hesap vereceğini söyledi.Binlerce tutuklu serbest bırakılacakHamdan, serbest bırakılacak tutuklulara ilişkin bilgi verirken, müebbet hapis cezalarına çarptırılan yaklaşık 250 tutuklunun yanı sıra son iki yılda Gazze’de alıkonulan yaklaşık bin 700 Filistinlinin de serbest bırakılacağını söyledi.Gazze’ye yardımlar başlıyorİnsani yardımların ulaştırılmasına da değinen Hamdan, 'bugünden itibaren en az 600 tırla Gazze’ye yardım girişinin başlayacağını' ve dağıtımın Uluslararası Kızılhaç ile Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının sorumluluğunda yapılacağını belirtti. Yardımların tüm bölgelere erişimini sağlamak için beş sınır kapısının açılması konusunda anlaşma sağlandığını ifade etti.Gazze’nin yönetimi konusunda, Mısır’ın Arap‑İslam zirvesinde sunduğu plana atıfta bulunan Hamdan, bölgenin Filistinli ulusal figürlerden oluşacak bir yönetime bağlı kalacağını söyledi.'Hiçbir Filistinli silah teslim etmeyi kabul etmez'Hamas’ın silah bırakıp bırakmayacağına ilişkin soru üzerine Hamdan, “İsrail ile barış anlaşması imzalayanlar da dahil olmak üzere hiçbir Filistinli silah teslim etmeyi kabul etmez” yanıtını verdi. Hamdan, son iki yılda yaşananları soykırım olarak nitelendirerek, Filistinlilerin silah ve direnişe ihtiyaç duyduğunu savundu ve uluslararası toplumun çözüm arayışının işgali sonlandırmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.Son olarak, savaş sonrası Gazze için öne sürülen uluslararası yönetim önerilerine tepki gösteren Hamdan, 'manda yönetimine ihtiyaçları olmadığını', işgalciye yeni tür maskelenmiş kontrol hakları tanınmasının Filistin halkı tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi. Tony Blair gibi isimlerin bu tür formüllerle ilişkilendirilmesine de itiraz etti.

