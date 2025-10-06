https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/fransada-gisele-pelicot-davasi-yeniden-goruluyor-sanik-tecavuz-suclamasini-reddetti-1099956931.html

Fransa’da Gisele Pelicot davası yeniden görülüyor: Sanık, tecavüz suçlamasını reddetti

Fransa’da Gisele Pelicot davası yeniden görülüyor: Sanık, tecavüz suçlamasını reddetti

Sputnik Türkiye

Fransa’yı sarsan Gisele Pelicot davasında, 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 51 sanıktan biri olan Hüsamettin Doğan temyize gitti. Sanık, Pelicot’un eski eşi... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T15:08+0300

2025-10-06T15:08+0300

2025-10-06T15:13+0300

dünya

fransa

gisele pelicot

dominique pelicot

dava

temyiz mahkemesi

cinsel saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091745270_0:104:3070:1830_1920x0_80_0_0_e37356c74d923c8fbaaf3e8c3d56c69e.jpg

Geçen yıl Fransa'da ve dünya genelinde gündeme oturan Gisele Pelicot davası yeniden yargı gündeminde. Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot'un davası yeniden görülüyor. Nîmes İstinaf Mahkemesi, geçen yıl verilen tarihi kararın ardından davanın tek temyiz başvurusunu ele aldı.44 yaşındaki Hüsamettin Doğan, Pelicot’a tecavüz etme niyeti olmadığını belirterek 9 yıllık hapis cezasına itiraz etti. Doğan, Pelicot’un eski eşi Dominique Pelicot tarafından 'aldatıldığını' ve olaydan habersiz olduğunu öne sürdü.Savcılık, Doğan’ı “bilinç ve iradeyi zayıflatıcı madde kullanarak tecavüz” suçundan yargılıyor. Bu suçun Fransa yasalarına göre 20 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Doğan, karar açıklanana kadar tutuksuz yargılanıyor.Eski eşi dahil 51 sanığa rekor ceza yağmıştıGeçen yıl sonuçlanan ilk davada, Gisele Pelicot’un eşi Dominique Pelicot’un, karısını uyuşturduktan sonra internet üzerinden yabancılara teklif ettiği ve saldırı görüntülerini kaydettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Dominique Pelicot’u 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Toplam 51 sanığın yargılandığı davada, 50 kişi suçlu bulunmuş, 17 sanık temyize başvurmuştu. Ancak başvuruların neredeyse tamamı geri çekilmiş, sadece Hüsamettin Doğan davasını sürdürmüştü.Gisele Pelicot kapalı duruşma yapılmasını reddetmişti: 'Utanç artık taraf değiştirmeli'Pelicot, yargılama sürecinde kapalı duruşma yapılması talebini reddederek, “Utanç artık taraf değiştirmeli” sözleriyle açık yargılamayı savunmuştu. Kararın ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir şeyden pişman değilim” demişti.Gisele Pelicot’un duruşu, Fransa’da cinsel şiddetle mücadele konusunda geniş yankı uyandırmış, 'tecavüz kültürü' üzerine ulusal bir tartışmayı tetiklemişti.Yeniden görülen davanın dört gün içinde tamamlanması, kararın ise perşembe günü açıklanması bekleniyor. Kasım ayında ayrıca, mağdura ve ailesine tazminat ödenmesine ilişkin Avignon’da sivil dava süreci başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fransada-toplu-tecavuzden-hukum-giyen-babaya-kizi-dava-acti-arsivdeki-fotograflarin-hesabini-sordu-1094279931.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gisele pelicot, fransa tecavüz davası, hüsamettin doğan, dominique pelicot, fransa mahkemesi, nimes istinaf mahkemesi, cinsel saldırı, fransa adalet sistemi,