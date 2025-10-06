https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/fransada-gisele-pelicot-davasi-yeniden-goruluyor-sanik-tecavuz-suclamasini-reddetti-1099956931.html
Fransa’da Gisele Pelicot davası yeniden görülüyor: Sanık, tecavüz suçlamasını reddetti
Fransa’da Gisele Pelicot davası yeniden görülüyor: Sanık, tecavüz suçlamasını reddetti
Sputnik Türkiye
Fransa’yı sarsan Gisele Pelicot davasında, 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 51 sanıktan biri olan Hüsamettin Doğan temyize gitti. Sanık, Pelicot’un eski eşi... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T15:08+0300
2025-10-06T15:08+0300
2025-10-06T15:13+0300
dünya
fransa
gisele pelicot
dominique pelicot
dava
temyiz mahkemesi
cinsel saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091745270_0:104:3070:1830_1920x0_80_0_0_e37356c74d923c8fbaaf3e8c3d56c69e.jpg
Geçen yıl Fransa'da ve dünya genelinde gündeme oturan Gisele Pelicot davası yeniden yargı gündeminde. Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot'un davası yeniden görülüyor. Nîmes İstinaf Mahkemesi, geçen yıl verilen tarihi kararın ardından davanın tek temyiz başvurusunu ele aldı.44 yaşındaki Hüsamettin Doğan, Pelicot’a tecavüz etme niyeti olmadığını belirterek 9 yıllık hapis cezasına itiraz etti. Doğan, Pelicot’un eski eşi Dominique Pelicot tarafından 'aldatıldığını' ve olaydan habersiz olduğunu öne sürdü.Savcılık, Doğan’ı “bilinç ve iradeyi zayıflatıcı madde kullanarak tecavüz” suçundan yargılıyor. Bu suçun Fransa yasalarına göre 20 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Doğan, karar açıklanana kadar tutuksuz yargılanıyor.Eski eşi dahil 51 sanığa rekor ceza yağmıştıGeçen yıl sonuçlanan ilk davada, Gisele Pelicot’un eşi Dominique Pelicot’un, karısını uyuşturduktan sonra internet üzerinden yabancılara teklif ettiği ve saldırı görüntülerini kaydettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Dominique Pelicot’u 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Toplam 51 sanığın yargılandığı davada, 50 kişi suçlu bulunmuş, 17 sanık temyize başvurmuştu. Ancak başvuruların neredeyse tamamı geri çekilmiş, sadece Hüsamettin Doğan davasını sürdürmüştü.Gisele Pelicot kapalı duruşma yapılmasını reddetmişti: 'Utanç artık taraf değiştirmeli'Pelicot, yargılama sürecinde kapalı duruşma yapılması talebini reddederek, “Utanç artık taraf değiştirmeli” sözleriyle açık yargılamayı savunmuştu. Kararın ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir şeyden pişman değilim” demişti.Gisele Pelicot’un duruşu, Fransa’da cinsel şiddetle mücadele konusunda geniş yankı uyandırmış, 'tecavüz kültürü' üzerine ulusal bir tartışmayı tetiklemişti.Yeniden görülen davanın dört gün içinde tamamlanması, kararın ise perşembe günü açıklanması bekleniyor. Kasım ayında ayrıca, mağdura ve ailesine tazminat ödenmesine ilişkin Avignon’da sivil dava süreci başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fransada-toplu-tecavuzden-hukum-giyen-babaya-kizi-dava-acti-arsivdeki-fotograflarin-hesabini-sordu-1094279931.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091745270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70cc0d26d1da2f89c435be84525594cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gisele pelicot, fransa tecavüz davası, hüsamettin doğan, dominique pelicot, fransa mahkemesi, nimes istinaf mahkemesi, cinsel saldırı, fransa adalet sistemi,
gisele pelicot, fransa tecavüz davası, hüsamettin doğan, dominique pelicot, fransa mahkemesi, nimes istinaf mahkemesi, cinsel saldırı, fransa adalet sistemi,
Fransa’da Gisele Pelicot davası yeniden görülüyor: Sanık, tecavüz suçlamasını reddetti
15:08 06.10.2025 (güncellendi: 15:13 06.10.2025)
Fransa’yı sarsan Gisele Pelicot davasında, 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 51 sanıktan biri olan Hüsamettin Doğan temyize gitti. Sanık, Pelicot’un eski eşi tarafından kandırıldığını savunurken, mahkeme yeniden 'kimyasal madde etkisi altındaki kişiye tecavüz' suçlamasını ele alıyor.
Geçen yıl Fransa'da ve dünya genelinde gündeme oturan Gisele Pelicot davası yeniden yargı gündeminde. Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot'un davası yeniden görülüyor. Nîmes İstinaf Mahkemesi, geçen yıl verilen tarihi kararın ardından davanın tek temyiz başvurusunu ele aldı.
44 yaşındaki Hüsamettin Doğan, Pelicot’a tecavüz etme niyeti olmadığını belirterek 9 yıllık hapis cezasına itiraz etti. Doğan, Pelicot’un eski eşi Dominique Pelicot tarafından 'aldatıldığını' ve olaydan habersiz olduğunu öne sürdü.
Savcılık, Doğan’ı “bilinç ve iradeyi zayıflatıcı madde kullanarak tecavüz” suçundan yargılıyor. Bu suçun Fransa yasalarına göre 20 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Doğan, karar açıklanana kadar tutuksuz yargılanıyor.
Eski eşi dahil 51 sanığa rekor ceza yağmıştı
Geçen yıl sonuçlanan ilk davada, Gisele Pelicot’un eşi Dominique Pelicot’un, karısını uyuşturduktan sonra internet üzerinden yabancılara teklif ettiği ve saldırı görüntülerini kaydettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Dominique Pelicot’u 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Toplam 51 sanığın yargılandığı davada, 50 kişi suçlu bulunmuş, 17 sanık temyize başvurmuştu. Ancak başvuruların neredeyse tamamı geri çekilmiş, sadece Hüsamettin Doğan davasını sürdürmüştü.
Gisele Pelicot kapalı duruşma yapılmasını reddetmişti: 'Utanç artık taraf değiştirmeli'
Pelicot, yargılama sürecinde kapalı duruşma yapılması talebini reddederek, “Utanç artık taraf değiştirmeli” sözleriyle açık yargılamayı savunmuştu. Kararın ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir şeyden pişman değilim” demişti.
Gisele Pelicot’un duruşu, Fransa’da cinsel şiddetle mücadele konusunda geniş yankı uyandırmış, 'tecavüz kültürü' üzerine ulusal bir tartışmayı tetiklemişti.
Yeniden görülen davanın dört gün içinde tamamlanması, kararın ise perşembe günü açıklanması bekleniyor. Kasım ayında ayrıca, mağdura ve ailesine tazminat ödenmesine ilişkin Avignon’da sivil dava süreci başlayacak.