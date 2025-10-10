https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/gazzede-ateskes-anlasmasi-metni-yayimlandi-ilk-asamanin-temelini-olusturuyor-1100072833.html

Gazze'de ateşkes anlaşması metni yayımlandı: 'İlk aşamanın temelini oluşturuyor'

Gazze'de ateşkes anlaşması metni yayımlandı: 'İlk aşamanın temelini oluşturuyor'

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı. Metin, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının detaylı... 10.10.2025

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve 'Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi' başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı.İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın, söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem Hamas tarafından imzalandığını ve arabulucu ülkeler tarafından da onaylandığını bildirerek yayımladığı anlaşmanın maddeleri şu şekilde:Söz konusu "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma, Trump’ın Gazze savaşını sona erdirme planının ilk aşamasının temelini oluşturuyor.

