Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'de ateşkes anlaşması metni yayımlandı: 'İlk aşamanın temelini oluşturuyor'
Gazze'de ateşkes anlaşması metni yayımlandı: 'İlk aşamanın temelini oluşturuyor'
İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı. Metin, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının detaylı...
İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve 'Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi' başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı.İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın, söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem Hamas tarafından imzalandığını ve arabulucu ülkeler tarafından da onaylandığını bildirerek yayımladığı anlaşmanın maddeleri şu şekilde:Söz konusu "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma, Trump’ın Gazze savaşını sona erdirme planının ilk aşamasının temelini oluşturuyor.
İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze’de ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını yayımladı. Metin, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının detaylı temelini içeriyor.
İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve 'Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi' başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı.
İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın, söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem Hamas tarafından imzalandığını ve arabulucu ülkeler tarafından da onaylandığını bildirerek yayımladığı anlaşmanın maddeleri şu şekilde:
1.
İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından çatışmalar derhal sona erecek. Ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara saldırıları da dahil olmak üzere tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulmasını kapsayacak.
2.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’de ateşkes hemen uygulanacak.
3.
İsrail ordusu 24 saat içinde 'sarı hat' olarak tanımlanan sınıra çekilecek.
4.
İsrail ordusunun sarı hatta çekilmesiyle, Hamas 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakacak.
5.
İsrail hükümetinin onayının ardından hemen Gazze’ye tüm insani yardımların girişine ve yardımların serbestçe dağıtılmasına izin verilecek. Bu uygulama, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlenen günde 600 yardım tırı standardına dayanacak.
6.
Hamas, elindeki ölü İsrailli askerlerin bilgilerini, Katar, Mısır, Türkiye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin katılımıyla oluşturulacak ortak bir mekanizmaya devredecek.
7.
İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasından itibaren 24 saat içinde belirlenen sınırlarına (kısmi çekilme) kadar geri çekilecek. Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek ve ateşkes kapsamı tam olarak uygulanacak.
8.
Tam çekilmenin ardından, Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin (hayatta olanlar ve ölenler) serbest bırakılması süreci başlayacak.
9.
İlk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak.
10.
Esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacak.
11.
Süreç ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’den oluşan bir ortak komite tarafından denetlenecek.
Söz konusu "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma, Trump’ın Gazze savaşını sona erdirme planının ilk aşamasının temelini oluşturuyor.
