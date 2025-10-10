https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/abd-israile-200-asker-gonderecek-1100072702.html

'ABD, İsrail'e 200 asker gönderecek'

'ABD, İsrail'e 200 asker gönderecek'

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi izlemek amacıyla İsrail’e yaklaşık 200 asker göndereceği, bu personelin insani yardım ve güvenlik... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T03:40+0300

2025-10-10T03:40+0300

2025-10-10T03:40+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

abd

ortadoğu

i̇srail

abd

gazze

associated press (ap)

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052691655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8acabf920f3e5c5b3573c6a51c52ae15.jpg

ABD'nin, Gazze'de sağlanan ve yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek amacıyla İsrail'e yaklaşık 200 asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.Konuyla ilgili bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, askerlerin bir görev gücü kapsamında İsrail'e gönderileceğini belirtti.Yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail’de bir sivil-askeri koordinasyon merkezi kuracağını, bu merkezin insani yardımın ulaştırılması, lojistik destek ve güvenlik koordinasyonu gibi alanlarda görev yapacağını ifade etti.Yaklaşık 200 kişilik askeri personelin, ateşkesin uygulanmasını ve Gazze’de sivil yönetime geçiş sürecini izleme görevini yürüteceği belirtilirken, ekipte ABD askerlerinin yanı sıra ortak ülkelerden görevliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak.Yetkililer, hiçbir ABD askerinin doğrudan Gazze'ye gönderilmeyeceğini, konuşlandırılacak personelin yalnızca İsrail topraklarında görev yapacağını vurguladı. Askerlerin bir kısmının bölgeye ulaştığı, geri kalan personelin de hafta sonu boyunca merkezin kurulmasına yönelik hazırlıklar için İsrail'e hareket edeceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/hamas-trump-ile-gorusmeye-engel-yok-1100072481.html

i̇srail

abd

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇srail, abd, gazze, associated press (ap), abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)