https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/abd-israile-200-asker-gonderecek-1100072702.html
'ABD, İsrail'e 200 asker gönderecek'
'ABD, İsrail'e 200 asker gönderecek'
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi izlemek amacıyla İsrail’e yaklaşık 200 asker göndereceği, bu personelin insani yardım ve güvenlik... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T03:40+0300
2025-10-10T03:40+0300
2025-10-10T03:40+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
abd
ortadoğu
i̇srail
abd
gazze
associated press (ap)
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052691655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8acabf920f3e5c5b3573c6a51c52ae15.jpg
ABD'nin, Gazze'de sağlanan ve yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek amacıyla İsrail'e yaklaşık 200 asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.Konuyla ilgili bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, askerlerin bir görev gücü kapsamında İsrail'e gönderileceğini belirtti.Yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail’de bir sivil-askeri koordinasyon merkezi kuracağını, bu merkezin insani yardımın ulaştırılması, lojistik destek ve güvenlik koordinasyonu gibi alanlarda görev yapacağını ifade etti.Yaklaşık 200 kişilik askeri personelin, ateşkesin uygulanmasını ve Gazze’de sivil yönetime geçiş sürecini izleme görevini yürüteceği belirtilirken, ekipte ABD askerlerinin yanı sıra ortak ülkelerden görevliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak.Yetkililer, hiçbir ABD askerinin doğrudan Gazze'ye gönderilmeyeceğini, konuşlandırılacak personelin yalnızca İsrail topraklarında görev yapacağını vurguladı. Askerlerin bir kısmının bölgeye ulaştığı, geri kalan personelin de hafta sonu boyunca merkezin kurulmasına yönelik hazırlıklar için İsrail'e hareket edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/hamas-trump-ile-gorusmeye-engel-yok-1100072481.html
i̇srail
abd
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052691655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4b33263af56fe9b9c07173ab2cd6751b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, i̇srail, abd, gazze, associated press (ap), abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, ortadoğu, i̇srail, abd, gazze, associated press (ap), abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
'ABD, İsrail'e 200 asker gönderecek'
ABD’nin, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi izlemek amacıyla İsrail’e yaklaşık 200 asker göndereceği, bu personelin insani yardım ve güvenlik koordinasyonunu destekleyeceği öne sürüldü.
ABD'nin, Gazze'de sağlanan ve yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek amacıyla İsrail'e yaklaşık 200 asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, askerlerin bir görev gücü kapsamında İsrail'e gönderileceğini belirtti.
Yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail’de bir sivil-askeri koordinasyon merkezi kuracağını, bu merkezin insani yardımın ulaştırılması, lojistik destek ve güvenlik koordinasyonu gibi alanlarda görev yapacağını ifade etti.
Yaklaşık 200 kişilik askeri personelin, ateşkesin uygulanmasını ve Gazze’de sivil yönetime geçiş sürecini izleme görevini yürüteceği belirtilirken, ekipte ABD askerlerinin yanı sıra ortak ülkelerden görevliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak.
Yetkililer, hiçbir ABD askerinin doğrudan Gazze'ye gönderilmeyeceğini, konuşlandırılacak personelin yalnızca İsrail topraklarında görev yapacağını vurguladı. Askerlerin bir kısmının bölgeye ulaştığı, geri kalan personelin de hafta sonu boyunca merkezin kurulmasına yönelik hazırlıklar için İsrail'e hareket edeceği kaydedildi.