Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Habaş: Gazze'de ateşkesi olumlu karşılıyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.El-Habbaş, Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını sona erdirmesini olumlu karşıladığını belirterek, şunları ifade etti:El-Habbaş, önceliklerinin Filistinlilerin hayatını korumak, halkı bu yıkıcı savaşın ve İsrail'in iki yıl boyunca sürdürdüğü katliamın etkilerinden kurtarmak olduğunu vurguladı.Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi konulara ilişkin ise, "Tüm detaylar, anlaşma imzalandıktan sonra tartışılabilir. Ancak savaşın sona erdirilmesinde herhangi bir gecikme kabul edilemez, çünkü bu, yeni kayıplara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

