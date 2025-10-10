Türkiye
SON DAKİKA | Mahkeme kararını açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Habaş: Gazze'de ateşkesi olumlu karşılıyoruz
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Habaş: Gazze'de ateşkesi olumlu karşılıyoruz
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el-Habbaş, Gazze'deki ateşkesi olumlu karşıladıklarını ve savaşın tamamen sona ermesinin öncelik olduğunu vurguladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T15:34+0300
2025-10-10T15:32+0300
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.El-Habbaş, Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını sona erdirmesini olumlu karşıladığını belirterek, şunları ifade etti:El-Habbaş, önceliklerinin Filistinlilerin hayatını korumak, halkı bu yıkıcı savaşın ve İsrail'in iki yıl boyunca sürdürdüğü katliamın etkilerinden kurtarmak olduğunu vurguladı.Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi konulara ilişkin ise, "Tüm detaylar, anlaşma imzalandıktan sonra tartışılabilir. Ancak savaşın sona erdirilmesinde herhangi bir gecikme kabul edilemez, çünkü bu, yeni kayıplara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Habaş: Gazze'de ateşkesi olumlu karşılıyoruz

15:34 10.10.2025
© AA / Abed Rahim KhatibFilistinliler, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi kutladı
Filistinliler, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el-Habbaş, Gazze'deki ateşkesi olumlu karşıladıklarını ve savaşın tamamen sona ermesinin öncelik olduğunu vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
El-Habbaş, Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını sona erdirmesini olumlu karşıladığını belirterek, şunları ifade etti:
Bu savaşın tamamen ve kalıcı olarak sona ermesi, hem Filistin yönetimi hem de özellikle Gazze'deki Filistin halkı için her zaman mutlak bir öncelik olmuştur.
El-Habbaş, önceliklerinin Filistinlilerin hayatını korumak, halkı bu yıkıcı savaşın ve İsrail'in iki yıl boyunca sürdürdüğü katliamın etkilerinden kurtarmak olduğunu vurguladı.
Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi konulara ilişkin ise, "Tüm detaylar, anlaşma imzalandıktan sonra tartışılabilir. Ancak savaşın sona erdirilmesinde herhangi bir gecikme kabul edilemez, çünkü bu, yeni kayıplara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Ateşkes ilan edilmesine rağmen Netanyahu: İsrail, Hamas silah bırakana kadar Gazze’de kalacak, baskıya devam edeceğiz
13:26
