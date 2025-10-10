Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/ateskes-ilan-edilmesine-ragmen-netanyahu-israil-hamas-silah-birakana-kadar-gazzede-kalacak-baskiya-1100085427.html
Ateşkes ilan edilmesine rağmen Netanyahu: İsrail, Hamas silah bırakana kadar Gazze’de kalacak, baskıya devam edeceğiz
Ateşkes ilan edilmesine rağmen Netanyahu: İsrail, Hamas silah bırakana kadar Gazze’de kalacak, baskıya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki askeri operasyonların Hamas tamamen silah bırakana kadar süreceğini açıkladı. Netanyahu, “Baskı uygulamaya... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T13:26+0300
2025-10-10T13:26+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
hamas
gazze
i̇srail
i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099278271_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_962fefc10a97ebe6888d0d3f4d103455.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürütülen askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde kalmaya devam edeceğini belirterek, “Hamas silah bırakana kadar baskı uygulayacağız” ifadelerini kullandı.Gazze'yi neredeyse tamamen yıkan IDF ordusuna rağmen Netanyahu: Hamas’ın silah bırakması kolay olmayacakNetanyahu, Hamas’ın silah bırakmasının kolay olmayacağını dile getirerek, örgütün direncinin kırılması için askeri baskının sürdürüleceğini söyledi. İsrail Başbakanı, Gazze’deki mevcut durumun “uzun soluklu bir mücadele” gerektirdiğini vurguladı.'Rehineler birkaç gün içinde geri dönecek'İsrail’in elindeki rehineler konusuna da değinen Netanyahu, “Tüm rehineler birkaç gün içinde geri dönecek” ifadelerini kullandı. Ancak İsrail tarafı, bu sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı paylaşmadı. Uzmanlar, Netanyahu’nun bu açıklamasının hem iç kamuoyuna mesaj hem de askeri baskıya gerekçe niteliğinde olduğunu belirtiyor.Ateşkes süreci belirsizliğini koruyorNetanyahu’nun bu çıkışı, son dönemde gündeme gelen ateşkes tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazze’deki çatışmaların durdurulması yönünde uluslararası çağrılar artarken, İsrail hükümetinin bu tavrı, ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığı yorumlarına yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/israil-ateskes-bugun-saat-1200de-yururluge-girdi-1100082701.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099278271_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_b2918b211e3ed4eaa893ef6b54afcc01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hamas, gazze, i̇srail, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu
hamas, gazze, i̇srail, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu

Ateşkes ilan edilmesine rağmen Netanyahu: İsrail, Hamas silah bırakana kadar Gazze’de kalacak, baskıya devam edeceğiz

13:26 10.10.2025
© Sputnik / Sergey Guneyevİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki askeri operasyonların Hamas tamamen silah bırakana kadar süreceğini açıkladı. Netanyahu, “Baskı uygulamaya devam edeceğiz” derken, rehinelerin birkaç gün içinde geri döneceğini öne sürdü. Açıklama, ateşkes sürecine dair belirsizlikleri artırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürütülen askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde kalmaya devam edeceğini belirterek, “Hamas silah bırakana kadar baskı uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Gazze'yi neredeyse tamamen yıkan IDF ordusuna rağmen Netanyahu: Hamas’ın silah bırakması kolay olmayacak

Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmasının kolay olmayacağını dile getirerek, örgütün direncinin kırılması için askeri baskının sürdürüleceğini söyledi. İsrail Başbakanı, Gazze’deki mevcut durumun “uzun soluklu bir mücadele” gerektirdiğini vurguladı.

'Rehineler birkaç gün içinde geri dönecek'

İsrail’in elindeki rehineler konusuna da değinen Netanyahu, “Tüm rehineler birkaç gün içinde geri dönecek” ifadelerini kullandı. Ancak İsrail tarafı, bu sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı paylaşmadı. Uzmanlar, Netanyahu’nun bu açıklamasının hem iç kamuoyuna mesaj hem de askeri baskıya gerekçe niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Ateşkes süreci belirsizliğini koruyor

Netanyahu’nun bu çıkışı, son dönemde gündeme gelen ateşkes tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazze’deki çatışmaların durdurulması yönünde uluslararası çağrılar artarken, İsrail hükümetinin bu tavrı, ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığı yorumlarına yol açmıştı.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail: Ateşkes bugün saat 12.00'da yürürlüğe girdi
12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала