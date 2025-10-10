https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/ateskes-ilan-edilmesine-ragmen-netanyahu-israil-hamas-silah-birakana-kadar-gazzede-kalacak-baskiya-1100085427.html

Ateşkes ilan edilmesine rağmen Netanyahu: İsrail, Hamas silah bırakana kadar Gazze’de kalacak, baskıya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki askeri operasyonların Hamas tamamen silah bırakana kadar süreceğini açıkladı. Netanyahu, "Baskı uygulamaya...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürütülen askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde kalmaya devam edeceğini belirterek, “Hamas silah bırakana kadar baskı uygulayacağız” ifadelerini kullandı.Gazze'yi neredeyse tamamen yıkan IDF ordusuna rağmen Netanyahu: Hamas’ın silah bırakması kolay olmayacakNetanyahu, Hamas’ın silah bırakmasının kolay olmayacağını dile getirerek, örgütün direncinin kırılması için askeri baskının sürdürüleceğini söyledi. İsrail Başbakanı, Gazze’deki mevcut durumun “uzun soluklu bir mücadele” gerektirdiğini vurguladı.'Rehineler birkaç gün içinde geri dönecek'İsrail’in elindeki rehineler konusuna da değinen Netanyahu, “Tüm rehineler birkaç gün içinde geri dönecek” ifadelerini kullandı. Ancak İsrail tarafı, bu sürecin nasıl işleyeceğine dair ayrıntı paylaşmadı. Uzmanlar, Netanyahu’nun bu açıklamasının hem iç kamuoyuna mesaj hem de askeri baskıya gerekçe niteliğinde olduğunu belirtiyor.Ateşkes süreci belirsizliğini koruyorNetanyahu’nun bu çıkışı, son dönemde gündeme gelen ateşkes tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazze’deki çatışmaların durdurulması yönünde uluslararası çağrılar artarken, İsrail hükümetinin bu tavrı, ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığı yorumlarına yol açmıştı.

