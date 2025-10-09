https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/istanbulda-hissedilen-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1100053253.html

İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T13:43+0300

2025-10-09T13:43+0300

2025-10-09T13:49+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

İstanbul'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/kutahya-simavda-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1100040528.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika deprem, deprem son dakika, i̇stanbul'da deprem mi oldu, 9 ekim son depremler