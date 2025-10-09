https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/istanbulda-hissedilen-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1100053253.html
İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
13:43 09.10.2025 (güncellendi: 13:49 09.10.2025)
İstanbul'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.