Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/istanbulda-hissedilen-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1100053253.html
İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T13:43+0300
2025-10-09T13:49+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
İstanbul'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/kutahya-simavda-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1100040528.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika deprem, deprem son dakika, i̇stanbul'da deprem mi oldu, 9 ekim son depremler
son dakika deprem, deprem son dakika, i̇stanbul'da deprem mi oldu, 9 ekim son depremler

İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

13:43 09.10.2025 (güncellendi: 13:49 09.10.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
Abone ol
İstanbul'da hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
İstanbul'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 13.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
SON DEPREMLER
Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem: Çevre illerden de hissedildi
03:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала