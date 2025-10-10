DMM açıkladı: Restoran ve kafelerde 'masa ücreti' alınacak mı? Taksimetre dönemi mi başlıyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/dmm-acikladi-restoran-ve-kafelerde-masa-ucreti-alinacak-mi-taksimetre-donemi-mi-basliyor--1100092429.html
10.10.2025
Restoran, kafe ve benzeri yerlerde müşterilerden 'oturma süresine göre ücret alınacak' şeklindeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yanıt verdi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bununla ilgili olarak herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmadığının altı çizildi. Kafelerde taksimetre dönemi mi başlıyor?DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirileceği yönündeki haberlerin ardından açıklamada bulundu. 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik planlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:“Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur.”
türki̇ye
