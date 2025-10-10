https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/dmm-acikladi-restoran-ve-kafelerde-masa-ucreti-alinacak-mi-taksimetre-donemi-mi-basliyor--1100092429.html

DMM açıkladı: Restoran ve kafelerde 'masa ücreti' alınacak mı? Taksimetre dönemi mi başlıyor?

DMM açıkladı: Restoran ve kafelerde 'masa ücreti' alınacak mı? Taksimetre dönemi mi başlıyor?

Sputnik Türkiye

Restoran, kafe ve benzeri yerlerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirme yapılacağına dair iddialarla ilgili DMM son noktayı koydu. İddiaların... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T16:47+0300

2025-10-10T16:47+0300

2025-10-10T16:47+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

restoran

kafe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/1f/1044156979_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_79ef76a537c66e209b8ca2e337601da1.jpg

Restoran, kafe ve benzeri yerlerde müşterilerden 'oturma süresine göre ücret alınacak' şeklindeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yanıt verdi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bununla ilgili olarak herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmadığının altı çizildi. Kafelerde taksimetre dönemi mi başlıyor?DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirileceği yönündeki haberlerin ardından açıklamada bulundu. 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik planlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:“Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dmm-nadir-toprak-elementleriyle-ilgili-iddialara-yanit-verdi-1100018447.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, restoran, kafe