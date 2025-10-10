Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze açıklaması: Sürecin durması demek katliamların tekrar başlaması demek

Türkiye
18:51 10.10.2025 (güncellendi: 19:27 10.10.2025)
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Gazze'de sürecin dikkatle ilerlemesi gerektiğini ifade ederken, "Sürecin durması demek, Allah muhafaza, tekrar katliamların başlaması demek" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
İnşallah sürecin kazasız belasız uygulanması, bu esnada insani yardımların ulaştırılması ve İsrail birliklerinin tekrar haritada belirtilen anlaşılmış bölgelere çekilmesi söz konusu.
Sürecin devamı için uluslararası toplum olarak ne yapabiliriz. Bu önemli. Birincisi mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli.
Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor.
Bu noktada Türkiye olarak anlaşmanın uygulanmasına stratejik destek hem de uluslararası çabaları buraya entegre etmek görevimiz.
İkinci aşama bir sonraki aşamanın aksamadan devam etmesi, sürecin durmaması demek. Çünkü sürecin durmaması demek Allah muhafaza tekrar katliamların başlaması demek.
İki devletli çözüme gidene kadar neler yapılabileceğine bakılacak.
İkinci aşamada Gazze’deki yönetimi, bölgedeki durum gibi konular bizi bekliyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle bu süreci yürütmeye devam edeceğiz.

'Fırat'ın ve Dicle'nin su sıkıntısı ortak bir sorun'

Bakan Fidan, ayrıca, Iraklı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye ithafen "Fırat'ın ve Dicle'nin suyu hepimizin, su sıkıntısı ortak bir sorun" ifadelerini kullandı.
