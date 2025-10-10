Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze açıklaması: Sürecin durması demek katliamların tekrar başlaması demek

İnşallah sürecin kazasız belasız uygulanması, bu esnada insani yardımların ulaştırılması ve İsrail birliklerinin tekrar haritada belirtilen anlaşılmış bölgelere çekilmesi söz konusu. İnşallah sürecin kazasız belasız uygulanması, bu esnada insani yardımların ulaştırılması ve İsrail birliklerinin tekrar haritada belirtilen anlaşılmış bölgelere çekilmesi söz konusu.

Sürecin devamı için uluslararası toplum olarak ne yapabiliriz. Bu önemli. Birincisi mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli.

Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor.

Bu noktada Türkiye olarak anlaşmanın uygulanmasına stratejik destek hem de uluslararası çabaları buraya entegre etmek görevimiz.

İkinci aşama bir sonraki aşamanın aksamadan devam etmesi, sürecin durmaması demek. Çünkü sürecin durmaması demek Allah muhafaza tekrar katliamların başlaması demek.

İki devletli çözüme gidene kadar neler yapılabileceğine bakılacak.