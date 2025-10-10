Türkiye
Cezaevindeki Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ev hapsine çıkarıldı
Cezaevindeki Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ev hapsine çıkarıldı
Cezaevindeki Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ev hapsine çıkarıldı
4 ayı aşkın süredir cezaevinde bulunan Kartavıh'ın tutukluluk haline son verildi. Rus gazeteci ev hapsine çıkarıldı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100081134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05ee8371673d7c9526b3c29fb6f25fa6.jpg
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, asılsız suçlamayla tutuklanan Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh'ın ev hapsine çıkarıldığını söyledi.Sputnik'e demeç veren Kiselev, 30 Haziran'da 4 aylığına tutuklanan Kartavıh'ın tutukluluk haline son verilerek ev hapsine çıkarıldığını bildirdi.Kiselev, Kartavıh'ın Bakü'de bulunduğunu belirtti.Ne olmuştu?30 Haziran'da Sputnik Bakü ofisine operasyon düzenlenmişti. Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov, asılsız suçlamalarla gözaltına alınmıştı. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
© Sputnik / Nina ZotinaГлава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Nina Zotina
4 ayı aşkın süredir cezaevinde bulunan Kartavıh'ın tutukluluk haline son verildi. Rus gazeteci ev hapsine çıkarıldı.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, asılsız suçlamayla tutuklanan Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh'ın ev hapsine çıkarıldığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Kiselev, 30 Haziran'da 4 aylığına tutuklanan Kartavıh'ın tutukluluk haline son verilerek ev hapsine çıkarıldığını bildirdi.

Kiselev, Kartavıh'ın Bakü'de bulunduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

30 Haziran'da Sputnik Bakü ofisine operasyon düzenlenmişti. Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov, asılsız suçlamalarla gözaltına alınmıştı. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
