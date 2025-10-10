https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/buyukelci-yavuz-selim-kiranin-sosyal-medya-hesabi-hacklendi-1100099719.html
Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı hacklendi
Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı hacklendi
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin önde gelen diplomatlarından Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı, internet korsanları tarafından ele geçirildi. Hesaptan yapılan... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T20:43+0300
2025-10-10T20:43+0300
2025-10-10T20:44+0300
türki̇ye
türkiye
kripto
kripto para cüzdanı
kripto para
kripto para madenciliği
kriptolu mesaj
kriptoloji
akıllı kriptolu telefon
kriptolu telefon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100099548_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a71d3bb7601002af8f3019686a838c79.jpg
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın sosyal medya hesabı hacklendi.Kıran'ın hesabından yayımlanan paylaşımlarda bir kripto paranın reklamı yapıldı. Olayın ardından Kıran’ın yetkilileri, hesabın hacklendiğini doğrularken, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları, hesap üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kamil-kocun-sms-sistemi-hacklendi-musterilere-dolandirici-mesajlar-gitti-vakifbank-kullanicilari-1098500180.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100099548_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1315fcedbf8aeb429090a95a5edf266f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kripto, kripto para cüzdanı, kripto para, kripto para madenciliği, kriptolu mesaj, kriptoloji, akıllı kriptolu telefon, kriptolu telefon, hack, hacker, hackleme, türk hackerlar
türkiye, kripto, kripto para cüzdanı, kripto para, kripto para madenciliği, kriptolu mesaj, kriptoloji, akıllı kriptolu telefon, kriptolu telefon, hack, hacker, hackleme, türk hackerlar
Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı hacklendi
20:43 10.10.2025 (güncellendi: 20:44 10.10.2025)
Türkiye’nin önde gelen diplomatlarından Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı, internet korsanları tarafından ele geçirildi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda kripto para reklamları yayımlandığı görüldü.
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın sosyal medya hesabı hacklendi.
Kıran'ın hesabından yayımlanan paylaşımlarda bir kripto paranın reklamı yapıldı. Olayın ardından Kıran’ın yetkilileri, hesabın hacklendiğini doğrularken, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.
Sosyal medya kullanıcıları, hesap üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.