Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı hacklendi
Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı hacklendi
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin önde gelen diplomatlarından Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı, internet korsanları tarafından ele geçirildi. Hesaptan yapılan... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın sosyal medya hesabı hacklendi.Kıran'ın hesabından yayımlanan paylaşımlarda bir kripto paranın reklamı yapıldı. Olayın ardından Kıran’ın yetkilileri, hesabın hacklendiğini doğrularken, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları, hesap üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.
türkiye, kripto, kripto para cüzdanı, kripto para, kripto para madenciliği, kriptolu mesaj, kriptoloji, akıllı kriptolu telefon, kriptolu telefon, hack, hacker, hackleme, türk hackerlar

Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı hacklendi

20:43 10.10.2025 (güncellendi: 20:44 10.10.2025)
Türkiye’nin önde gelen diplomatlarından Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın sosyal medya hesabı, internet korsanları tarafından ele geçirildi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda kripto para reklamları yayımlandığı görüldü.
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın sosyal medya hesabı hacklendi.
Kıran'ın hesabından yayımlanan paylaşımlarda bir kripto paranın reklamı yapıldı. Olayın ardından Kıran’ın yetkilileri, hesabın hacklendiğini doğrularken, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.
Yavuz Selim Kıran
Sosyal medya kullanıcıları, hesap üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.
