Aslıhan Sinem Çiçek soruşturması: Şüpheli 3 yıl sonra yeniden tutuklandı
Aslıhan Sinem Çiçek soruşturması: Şüpheli 3 yıl sonra yeniden tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otoyol kenarında yarı baygın halde bulunmasının ardından hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili... 10.10.2025
İzmir’de 26 Temmuz 2022’de iş görüşmesine gitmek üzere evden ayrılan ve ertesi gün hastanede şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verilen 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararını yeni deliller doğrultusunda kaldırarak dosyayı tekrar incelemeye aldı. Bu kapsamda, Çiçek’e cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Cem Acar yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, 'olası kastla insan öldürme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aslıhan Sinem Çiçek soruşturması: Şüpheli 3 yıl sonra yeniden tutuklandı

22:42 10.10.2025
© Fotoğraf : Aslıhan Sinem Çiçek instagramAslıhan Sinem Çiçek
Aslıhan Sinem Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© Fotoğraf : Aslıhan Sinem Çiçek instagram
Abone ol
İzmir’in Bayraklı ilçesinde otoyol kenarında yarı baygın halde bulunmasının ardından hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli Cem Acar yeniden tutuklandı.
İzmir’de 26 Temmuz 2022’de iş görüşmesine gitmek üzere evden ayrılan ve ertesi gün hastanede şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verilen 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararını yeni deliller doğrultusunda kaldırarak dosyayı tekrar incelemeye aldı. Bu kapsamda, Çiçek’e cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Cem Acar yeniden gözaltına alındı.
Şüpheli, 'olası kastla insan öldürme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
