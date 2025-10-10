https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/altinda-sert-dusus-ralli-sona-mi-erdi-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100086896.html

Altında sert düşüş: Ralli sona mı erdi? Gram altın ne kadar oldu?

Altında sert düşüş: Ralli sona mı erdi? Gram altın ne kadar oldu?

10.10.2025

Rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirveyi gören altında dünden itibaren düşüş var.Altın düşüyorOns altın, Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2’den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi.Gün içinde 3 bin 958 dolara kadar gerileyen ons altındaki düşüşte, Gazze’deki ateşkes ve doların güçlenmesi etkili oldu. Saat 12:50 itibariyle tekrar prim kazan ons altın tekrardan 4 bin doların üzerine çıktı.Ateşkes kararı sonrası tansiyonu düştüİsrail ve Hamas’ın, Gazze’de ateşkes anlaşmasına varması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altından çıkarak borsalara ve riskli varlıklara yöneldi.Altın rallisi ona mı eriyor?Yazı durağan geçiren ancak eylül ayı itibarıyla rekor üstüne rekor kıran altının dünkü düşüş ivmesi sürer mi? Altına dair yorum yapan uzmanlar altında düzeltme döneminin başladığını vurguladı ve 'artış hızının düşeceği' vurgulandı.Altın fiyatları 10 EkimAltının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5 bin 340 liradan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 318 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor.Ons fiyatlarıAltının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 972 dolarda seyrediyor.

