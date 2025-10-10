https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/afganistan---pakistan-gerilimi-vahsi-ve-igrenc-bir-eylem-1100096884.html

Afganistan - Pakistan gerilimi: 'Vahşi ve iğrenç bir eylem'

Afganistan - Pakistan gerilimi: 'Vahşi ve iğrenç bir eylem'

Afganistan, Pakistan ordusunun Kabil ve çevresine düzenlediği hava saldırılarının ardından sert bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan... 10.10.2025

Afganistan, Pakistan ordusunun Kabil ve çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarının ardından açıklama yaptı.Açıklamada, Pakistan’ın Paktika vilayeti yakınlarında sivil bir pazarı bombaladığı ve başkent Kabil üzerinde de hava sahası ihlali gerçekleştirdiği ileri sürüldü.Savunma Bakanlığı, “Bu, Afganistan ve Pakistan tarihinde benzeri görülmemiş, vahşi ve iğrenç bir eylemdir. Afgan hava sahasının bu şekilde ihlal edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Ülkemizin hava sahasını savunma hakkına sahibiz” ifadelerine yer verdi.Kabil yönetimi, saldırıların tekrarlanması veya gerginliğin tırmanması halinde bunun tüm sorumluluğunun Pakistan ordusuna ait olacağını vurguladı.

2025

