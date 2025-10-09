https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/afganistan-kabilde-patlamalar-duyuldu-talibandan-ilk-aciklama-geldi-1100071584.html

Afganistan Kabil’de patlamalar duyuldu: Taliban'dan ilk açıklama geldi

Afganistan Kabil’de patlamalar duyuldu: Taliban'dan ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Kabil’in merkezi Perşembe akşamı iki güçlü patlamayla sarsıldı. Yerel kaynakların aktardığına göre, henüz herhangi bir can kaybı bildirilmedi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T23:44+0300

2025-10-09T23:44+0300

2025-10-09T23:44+0300

dünya

asya & pasifik

afganistan

taliban

pakistan

saldırı

saldırı girişimi

bombalı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088843444_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5cfcba2dfa8f69230f635451bec849e3.jpg

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilk patlama yerel saatle 21:50 civarında (GMT 17:20) meydana geldi, ardından birkaç dakika sonra ikinci bir patlama daha yaşandı.Hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olay soruşturma altında, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Her şey yolunda. Bilgiler daha sonra paylaşılacak” dedi.Sosyal medyada birçok kişi patlamaları duyduklarını ve dronlar gördüklerini bildirdi. Başkent sokaklarında güvenlik güçleri alarm durumuna geçirilirken, araçlar aranıyor. Bazı bölgelerde ise mobil telefon hizmeti kesintiye uğradı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/afganistan-depreminde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-bin-400e-yukseldi-1099022829.html

afganistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, afganistan, taliban, pakistan, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı