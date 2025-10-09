Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/afganistan-kabilde-patlamalar-duyuldu-talibandan-ilk-aciklama-geldi-1100071584.html
Afganistan Kabil’de patlamalar duyuldu: Taliban'dan ilk açıklama geldi
Afganistan Kabil’de patlamalar duyuldu: Taliban'dan ilk açıklama geldi
Kabil’in merkezi Perşembe akşamı iki güçlü patlamayla sarsıldı. Yerel kaynakların aktardığına göre, henüz herhangi bir can kaybı bildirilmedi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilk patlama yerel saatle 21:50 civarında (GMT 17:20) meydana geldi, ardından birkaç dakika sonra ikinci bir patlama daha yaşandı.Hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Olay soruşturma altında, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Her şey yolunda. Bilgiler daha sonra paylaşılacak" dedi.Sosyal medyada birçok kişi patlamaları duyduklarını ve dronlar gördüklerini bildirdi. Başkent sokaklarında güvenlik güçleri alarm durumuna geçirilirken, araçlar aranıyor. Bazı bölgelerde ise mobil telefon hizmeti kesintiye uğradı.
Kabil’in merkezi Perşembe akşamı iki güçlü patlamayla sarsıldı. Yerel kaynakların aktardığına göre, henüz herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilk patlama yerel saatle 21:50 civarında (GMT 17:20) meydana geldi, ardından birkaç dakika sonra ikinci bir patlama daha yaşandı.
Hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olay soruşturma altında, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Her şey yolunda. Bilgiler daha sonra paylaşılacak” dedi.
Sosyal medyada birçok kişi patlamaları duyduklarını ve dronlar gördüklerini bildirdi. Başkent sokaklarında güvenlik güçleri alarm durumuna geçirilirken, araçlar aranıyor. Bazı bölgelerde ise mobil telefon hizmeti kesintiye uğradı.
