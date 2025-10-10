https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1100088640.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.08'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 14.08’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 13.66 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, şehir merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 14.08’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 13.66 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, şehir merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.