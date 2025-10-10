https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1100088640.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.08'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin... 10.10.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 14.08’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 13.66 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, şehir merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

