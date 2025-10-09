https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/yilmaz-vural-41inci-takimindan-da-ayrildi-1100066869.html

Yılmaz Vural, 41'inci takımından da ayrıldı

Yılmaz Vural, 41'inci takımından da ayrıldı

Sputnik Türkiye

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer’de teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, 17 Eylül’de göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la yollarını... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T18:32+0300

2025-10-09T18:32+0300

2025-10-09T18:32+0300

spor

yılmaz vural

sarıyer

sarıyer belediyesi

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol antrenörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/07/1043355202_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9ed4d1970566ec29fa5e24b4764ed1b1.jpg

Sarıyer yönetimi, takımın son haftalardaki kötü gidişatının ardından Yılmaz Vural'la anlaşmayı sonlandırdı.72 yaşındaki Vural, görevde kaldığı 22 günlük sürede takımının başında 4 karşılaşmaya çıktı; bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Sarıyer, son olarak evinde Sakaryaspor’a 2-1 yenilmişti.Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan Yılmaz Vural, kariyerinde görev yaptığı 41. takımı Sarıyer'le de yollarını ayırmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/yilmaz-vural-sms-grup-sariyerin-yeni-teknik-direktoru-oldu-1099451468.html

sarıyer

sarıyer belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz vural, sarıyer, sarıyer belediyesi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol antrenörü