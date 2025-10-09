Yılmaz Vural, 41'inci takımından da ayrıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/yilmaz-vural-41inci-takimindan-da-ayrildi-1100066869.html
TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, 17 Eylül'de göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'la yollarını... 09.10.2025
Sarıyer yönetimi, takımın son haftalardaki kötü gidişatının ardından Yılmaz Vural'la anlaşmayı sonlandırdı.72 yaşındaki Vural, görevde kaldığı 22 günlük sürede takımının başında 4 karşılaşmaya çıktı; bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Sarıyer, son olarak evinde Sakaryaspor’a 2-1 yenilmişti.Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan Yılmaz Vural, kariyerinde görev yaptığı 41. takımı Sarıyer'le de yollarını ayırmış oldu.
