Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer ile anlaştı. Tecrübeli teknik direktörün yeni takımı sosyal medyadan 'Yeniden yuvaya döndü' mesajını paylaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu

20:47 17.09.2025 (güncellendi: 20:48 17.09.2025)
© AAYılmaz Vural
© AA
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer ile anlaştı. Tecrübeli teknik direktörün yeni takımı sosyal medyadan 'Yeniden yuvaya döndü' mesajını paylaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Haber akışı
