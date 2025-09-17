https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/yilmaz-vural-sms-grup-sariyerin-yeni-teknik-direktoru-oldu-1099451468.html
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu
Sputnik Türkiye
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer ile anlaştı. Tecrübeli teknik direktörün yeni takımı sosyal medyadan 'Yeniden yuvaya döndü' mesajını paylaştı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T20:47+0300
2025-09-17T20:47+0300
2025-09-17T20:48+0300
spor
yılmaz vural
sarıyer
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/04/1058277510_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4093895279d2d8cf4efcdeea0957fe00.jpg
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ali-koc-hakan-calhanogluyla-yaptigi-transfer-gorusmesini-acikladi-aradim-gelir-misin-dedim-1099449059.html
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/04/1058277510_144:0:792:486_1920x0_80_0_0_46e2aabae142fcf303079d6392a6b2df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz vural hangi takımda, yılmaz vurak sarıyer, yılmaz vural kimdir
yılmaz vural hangi takımda, yılmaz vurak sarıyer, yılmaz vural kimdir
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu
20:47 17.09.2025 (güncellendi: 20:48 17.09.2025)
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer ile anlaştı. Tecrübeli teknik direktörün yeni takımı sosyal medyadan 'Yeniden yuvaya döndü' mesajını paylaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.