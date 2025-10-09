https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/uyusturucu-operasyonu-kapsaminda-alinmisti-birce-akalaydan-ilk-aciklama--1100066099.html
Uyuşturucu operasyonu kapsamında alınmıştı: Birce Akalay'dan ilk açıklama
Uyuşturucu operasyonu kapsamında alınmıştı: Birce Akalay'dan ilk açıklama
09.10.2025
Uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Birce Akalay ilk kez yaptığı açıklamada "İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız" dedi. Ünlü isimler birlikte alınmıştıOyuncu Birce Akalay, aralarında Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan'ın da bulunduğu ünlü isimlerle birlikte uyuşturucu operasyonu kapsamında alınmıştı. Akalay, serbest bırakıldıktan sonra ik kez açıklama yaptı. Akalay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız" dedi.
hadise
Uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Birce Akalay ilk kez yaptığı açıklamada "İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız" dedi.
Ünlü isimler birlikte alınmıştı
Oyuncu Birce Akalay, aralarında Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan'ın da bulunduğu ünlü isimlerle birlikte uyuşturucu operasyonu kapsamında alınmıştı. Akalay, serbest bırakıldıktan sonra ik kez açıklama yaptı. Akalay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız" dedi.