Ünlülere operasyon: Hadise, Berrak Tüzünataç ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı
Aralarında ünlü sanatçılar Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan olduğu ünlü isimler sabah... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda aralarında Simge Sağın, Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım, Duygu Özaslan, Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ile Derin Talu, avukat Feyza Altun ve Birce Akalay'ın bulunduğu ünlü isimler evlerinden alınarak ifadeye götürüldü. Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla operasyonun yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden kan örneği alınacağı açıklandı. Simge Sağın gözaltına alındı mı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 19 ünlü ismin sabah erken saatlerde evlerinden jandarma eşliğinde alınarak ifadeye ve kan örneği vermeye çağrıldığı ifade edildi. Simge Sağın'ın da bu operasyon kapsamında olduğu bilgisi haberlere yansırken Simge Sağın gözaltı kararının detayları ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı.İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlülerin tam listesi:
08:18 08.10.2025 (güncellendi: 09:30 08.10.2025)
Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla operasyonun yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden kan örneği alınacağı açıklandı.
Simge Sağın gözaltına alındı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 19 ünlü ismin sabah erken saatlerde evlerinden jandarma eşliğinde alınarak ifadeye ve kan örneği vermeye çağrıldığı ifade edildi. Simge Sağın'ın da bu operasyon kapsamında olduğu bilgisi haberlere yansırken Simge Sağın gözaltı kararının detayları ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı.
İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlülerin tam listesi:
10.
Zeynep Meriç Aral Keskin