Ünlülere operasyon: Hadise, Berrak Tüzünataç ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı
Ünlülere operasyon: Hadise, Berrak Tüzünataç ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda aralarında Simge Sağın, Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım, Duygu Özaslan, Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ile Derin Talu, avukat Feyza Altun ve Birce Akalay'ın bulunduğu ünlü isimler evlerinden alınarak ifadeye götürüldü. Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla operasyonun yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden kan örneği alınacağı açıklandı. Simge Sağın gözaltına alındı mı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 19 ünlü ismin sabah erken saatlerde evlerinden jandarma eşliğinde alınarak ifadeye ve kan örneği vermeye çağrıldığı ifade edildi. Simge Sağın'ın da bu operasyon kapsamında olduğu bilgisi haberlere yansırken Simge Sağın gözaltı kararının detayları ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı.İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlülerin tam listesi:
08:18 08.10.2025 (güncellendi: 09:30 08.10.2025)
© AA
© AA
Aralarında ünlü sanatçılar Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım ve Duygu Özaslan olduğu ünlü isimler sabah saatlerinde evlerinden alınarak ifadeye götürüldüğü açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda aralarında Simge Sağın, Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım, Duygu Özaslan, Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ile Derin Talu, avukat Feyza Altun ve Birce Akalay'ın bulunduğu ünlü isimler evlerinden alınarak ifadeye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla operasyonun yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden kan örneği alınacağı açıklandı.

Simge Sağın gözaltına alındı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 19 ünlü ismin sabah erken saatlerde evlerinden jandarma eşliğinde alınarak ifadeye ve kan örneği vermeye çağrıldığı ifade edildi. Simge Sağın'ın da bu operasyon kapsamında olduğu bilgisi haberlere yansırken Simge Sağın gözaltı kararının detayları ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı.
İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlülerin tam listesi:
1.
Dilan Polat
2.
Engin Polat
3.
İrem Derici
4.
Kubilay Aka
5.
Kaan Yıldırım
6.
Hadise Açıkgöz
7.
Berrak Tüzünataç
8.
Duygu Özaslan Mutaf
9.
Demet Evgar Babataş
10.
Zeynep Meriç Aral Keskin
11.
Özge Özpirinçci
12.
Mert Yazıcıoğlu
13.
Feyza Altun
14.
Derin Talu
15.
Deren Talu
16.
Ziynet Sali
17.
Birce Akalay
18.
Metin Akdülger
19.
Ceren Moray Orcan
