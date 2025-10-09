https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/turkiyenin-dev-tekstil-markasi-misira-tasindi-1100069046.html

Türkiye'nin dev tekstil markası Mısır'a taşındı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil firmalarından biri olan Colins, Aksaray’daki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, geçmiş yıllarda... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ünlü giyim markası Colins, üretimini Mısır’a taşıyarak Aksaray’daki faaliyetlerini durdurdu.Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üretim hatları sökülmezken, Mısır’da yaşanabilecek olası sorunlara karşı tesisin hazır tutulduğu öğrenildi. Üretimin durmasıyla bin 500 çalışan işsiz kalırken, Aksaraylılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.Fabrikanın kapanmasıyla bölgede demiryolu yatırımı talebi yeniden gündeme geldi.

