Türkiye'nin dev tekstil markası Mısır'a taşındı
Türkiye'nin dev tekstil markası Mısır'a taşındı
Sputnik Türkiye
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nin en büyük tekstil firmalarından biri olan Colins, Aksaray'daki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, geçmiş yıllarda... 09.10.2025
Türkiye'nin ünlü giyim markası Colins, üretimini Mısır’a taşıyarak Aksaray’daki faaliyetlerini durdurdu.Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üretim hatları sökülmezken, Mısır’da yaşanabilecek olası sorunlara karşı tesisin hazır tutulduğu öğrenildi. Üretimin durmasıyla bin 500 çalışan işsiz kalırken, Aksaraylılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.Fabrikanın kapanmasıyla bölgede demiryolu yatırımı talebi yeniden gündeme geldi.
Türkiye'nin dev tekstil markası Mısır'a taşındı

19:47 09.10.2025
© AATekstil fabrikası
Tekstil fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AA
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil firmalarından biri olan Colins, Aksaray’daki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, geçmiş yıllarda yatırım yaptığı Mısır’daki tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte üretimi tamamen bu ülkeye taşıdı.
Türkiye'nin ünlü giyim markası Colins, üretimini Mısır’a taşıyarak Aksaray’daki faaliyetlerini durdurdu.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üretim hatları sökülmezken, Mısır’da yaşanabilecek olası sorunlara karşı tesisin hazır tutulduğu öğrenildi. Üretimin durmasıyla bin 500 çalışan işsiz kalırken, Aksaraylılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
Fabrikanın kapanmasıyla bölgede demiryolu yatırımı talebi yeniden gündeme geldi.
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
EKONOMİ
TMSF, 690 mağazası bulunan tekstil devini satışa sundu: 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel biçildi
23 Eylül, 12:50
