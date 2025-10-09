https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/turkiyenin-dev-tekstil-markasi-misira-tasindi-1100069046.html
Türkiye'nin dev tekstil markası Mısır'a taşındı
Türkiye'nin dev tekstil markası Mısır'a taşındı
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nin en büyük tekstil firmalarından biri olan Colins, Aksaray'daki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, geçmiş yıllarda... 09.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/15/1049094696_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eac23340854f8c636d850ff3eb9daaec.jpg
Türkiye'nin ünlü giyim markası Colins, üretimini Mısır’a taşıyarak Aksaray’daki faaliyetlerini durdurdu.Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üretim hatları sökülmezken, Mısır’da yaşanabilecek olası sorunlara karşı tesisin hazır tutulduğu öğrenildi. Üretimin durmasıyla bin 500 çalışan işsiz kalırken, Aksaraylılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.Fabrikanın kapanmasıyla bölgede demiryolu yatırımı talebi yeniden gündeme geldi.
2025
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil firmalarından biri olan Colins, Aksaray’daki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, geçmiş yıllarda yatırım yaptığı Mısır’daki tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte üretimi tamamen bu ülkeye taşıdı.
Türkiye'nin ünlü giyim markası Colins, üretimini Mısır’a taşıyarak Aksaray’daki faaliyetlerini durdurdu.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada üretim hatları sökülmezken, Mısır’da yaşanabilecek olası sorunlara karşı tesisin hazır tutulduğu öğrenildi. Üretimin durmasıyla bin 500 çalışan işsiz kalırken, Aksaraylılar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
Fabrikanın kapanmasıyla bölgede demiryolu yatırımı talebi yeniden gündeme geldi.