https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/tmsf-690-magazasi-bulunan-tekstil-devini-satisa-sundu-20-milyar-350-milyon-tl-muhammen-bedel-1099595825.html
TMSF, 690 mağazası bulunan tekstil devini satışa sundu: 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel biçildi
TMSF, 690 mağazası bulunan tekstil devini satışa sundu: 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel biçildi
Sputnik Türkiye
TMSF, FETÖ operasyonları kapsamında Hazine'ye devredilen Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkardı. Tüm grup için belirlenen muhammen bedel ise 20 milyar 350... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T12:50+0300
2025-09-23T12:50+0300
2025-09-23T12:50+0300
ekonomi̇
tmsf
fetö
hazine
aydınlı grup
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
Türkiye'de hazır giyim sektörünün dev şirketlerinden biri olan ve 690 mağazası bulunan Aydınlı Giyim Grubu, TMSF tarafından 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Grup, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hazine'ye devredilmişti. Bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca bilinen markaların lisans haklarını barındıran grup, bugün yapılacak ihalede yeni sahibini bekliyor.Bugün satışa çıkıyorSözcü'nün haberine göre, satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil’in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.İstikbal de sıradaMobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal de ay sonunda ihaleye çıkacak. 30 Eylül’de yapılacak satışın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/can-holding-sorusturmasi-doga-kolejine-kayyum-atandi-1099578982.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tmsf, fetö, hazine, aydınlı grup, ihale
tmsf, fetö, hazine, aydınlı grup, ihale
TMSF, 690 mağazası bulunan tekstil devini satışa sundu: 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel biçildi
TMSF, FETÖ operasyonları kapsamında Hazine'ye devredilen Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkardı. Tüm grup için belirlenen muhammen bedel ise 20 milyar 350 milyon TL. İhale bugün yapılacak.
Türkiye'de hazır giyim sektörünün dev şirketlerinden biri olan ve 690 mağazası bulunan Aydınlı Giyim Grubu, TMSF tarafından 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Grup, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hazine'ye devredilmişti. Bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca bilinen markaların lisans haklarını barındıran grup, bugün yapılacak ihalede yeni sahibini bekliyor.
Sözcü'nün haberine göre, satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil’in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.
Mobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal de ay sonunda ihaleye çıkacak. 30 Eylül’de yapılacak satışın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.