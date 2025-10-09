Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/trumpin-kafasi-karisti-bir-baskan-bunu-ilk-kez-yapiyor-1100070398.html
Trump'ın kafası karıştı: 'Bir başkan bunu ilk kez yapıyor'
Trump'ın kafası karıştı: 'Bir başkan bunu ilk kez yapıyor'
Sputnik Türkiye
Trump, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının ilk kez gerçekleştireceği bir konuşma olacağını söyledi. Ancak, geçmişte Carter... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T22:05+0300
2025-10-09T22:05+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
jimmy carter
donald trump
bill clinton
i̇srail
abd
i̇srail parlamentosu (knesset)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099945580_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_36030608e503a203c916f325f7da37bb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının yapacağı ilk konuşma olacağını söyledi.Trump, kabine toplantısında şöyle söyledi:Ancak Knesset'in resmi internet sitesine göre, aralarında Jimmy Carter, Bill Clinton ve George W. Bush'un da bulunduğu çok sayıda ABD başkanı daha önce mecliste konuşma yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/hamas-bugun-savasin-bitisini-ve-kalici-ateskesin-baslangicini-ilan-ediyoruz-1100069799.html
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099945580_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b55d2d8d2e6acaf4ddfffcda2cda4a21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jimmy carter, donald trump, bill clinton, i̇srail, abd, i̇srail parlamentosu (knesset)
jimmy carter, donald trump, bill clinton, i̇srail, abd, i̇srail parlamentosu (knesset)

Trump'ın kafası karıştı: 'Bir başkan bunu ilk kez yapıyor'

22:05 09.10.2025
© AA / Yasin ÖztürkDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
Trump, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının ilk kez gerçekleştireceği bir konuşma olacağını söyledi. Ancak, geçmişte Carter, Clinton ve Bush gibi başkanlar da Knesset'te konuşmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının yapacağı ilk konuşma olacağını söyledi.
Trump, kabine toplantısında şöyle söyledi:

"Bir başkan bunu ilk kez yapıyor. Bu da durumu çok ilginç kılıyor, değil mi? Yapacağım, yapacağım. Eğer yapmamı istiyorlarsa, yapacağım"

Ancak Knesset'in resmi internet sitesine göre, aralarında Jimmy Carter, Bill Clinton ve George W. Bush'un da bulunduğu çok sayıda ABD başkanı daha önce mecliste konuşma yapmıştı.
İngiltere-Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'tan 'kalıcı ateşkes başladı' açıklaması: 'Refah Sınır Kapısı iki taraflı olarak açılacak'
21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала