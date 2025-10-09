https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/trumpin-kafasi-karisti-bir-baskan-bunu-ilk-kez-yapiyor-1100070398.html

Trump'ın kafası karıştı: 'Bir başkan bunu ilk kez yapıyor'

Trump'ın kafası karıştı: 'Bir başkan bunu ilk kez yapıyor'

Trump, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının ilk kez gerçekleştireceği bir konuşma olacağını söyledi. Ancak, geçmişte Carter...

ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının yapacağı ilk konuşma olacağını söyledi.Trump, kabine toplantısında şöyle söyledi:Ancak Knesset'in resmi internet sitesine göre, aralarında Jimmy Carter, Bill Clinton ve George W. Bush'un da bulunduğu çok sayıda ABD başkanı daha önce mecliste konuşma yapmıştı.

