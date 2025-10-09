https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/trumpin-kafasi-karisti-bir-baskan-bunu-ilk-kez-yapiyor-1100070398.html
Trump'ın kafası karıştı: 'Bir başkan bunu ilk kez yapıyor'
Trump, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının ilk kez gerçekleştireceği bir konuşma olacağını söyledi. Ancak, geçmişte Carter...
2025-10-09T22:05+0300
2025-10-09T22:05+0300
2025-10-09T22:05+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının yapacağı ilk konuşma olacağını söyledi.Trump, kabine toplantısında şöyle söyledi:Ancak Knesset'in resmi internet sitesine göre, aralarında Jimmy Carter, Bill Clinton ve George W. Bush'un da bulunduğu çok sayıda ABD başkanı daha önce mecliste konuşma yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosu Knesset'te yapacağı konuşmanın bir ABD başkanının yapacağı ilk konuşma olacağını söyledi.
Trump, kabine toplantısında şöyle söyledi:
"Bir başkan bunu ilk kez yapıyor. Bu da durumu çok ilginç kılıyor, değil mi? Yapacağım, yapacağım. Eğer yapmamı istiyorlarsa, yapacağım"
Ancak Knesset'in resmi internet sitesine göre, aralarında Jimmy Carter, Bill Clinton ve George W. Bush'un da bulunduğu çok sayıda ABD başkanı daha önce mecliste konuşma yapmıştı.