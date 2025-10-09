https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/trump-ukrayna-ihtilafinin-cozumu-icin-baskiyi-artiriyoruz-1100071717.html

Trump: Ukrayna ihtilafının çözümü için baskıyı artırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ihtilafının çözümü için ilgili taraflar üzerinde baskıyı artırdıklarını belirtti. 09.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ihtilafını çözmek için baskıyı artırdıklarını belirterek, NATO'nun da bu süreçte rol oynadığını ifade etti.Trump, "Baskıyı artırıyoruz, birlikte baskıyı artırıyoruz. NATO kendini çok iyi gösteriyor, onlar da baskıyı artırıyor" dedi.Trump, Ukrayna'daki durumun ABD'yi doğrudan etkilemediğini, ancak çatışmanın "korkunç bir şey" olduğunu ve umudunun çözüm yönünde olduğunu belirterek, şunları ifade etti:ABD lideri, Rusya’dan Finlandiya'ya yönelik bir tehdit beklemediğini de vurgulayarak, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bunu yapacağını sanmıyorum. Şansın çok çok düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.Finlandiya'ya Rusya'dan gelebilecek bir tehdit durumunda ABD'nin NATO yükümlülükleri çerçevesinde savunma sağlayacağını vurgulayan Trump, bu taahhüdü yineledi.Trump ayrıca, Ukrayna sorununun çözümü konusunda tatmin edici bir ilerleme sağlanmaması halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.

