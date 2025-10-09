https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/topraktepe-antik-kentinde-sasirtan-kesif-binlerce-yillik-ekmekler-karbonlasmis-halde-bulundu-1100046547.html
Topraktepe Antik Kenti’nde şaşırtan keşif: Binlerce yıllık ekmekler karbonlaşmış halde bulundu
Karaman Valiliği, Topraktepe Antik Kenti’nde bulunan karbonlaşmış ekmeklerin, Anadolu’da bugüne kadar tespit edilen en iyi korunmuş örnekler arasında yer... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Karaman Valiliği, Ermenek ilçesindeki Topraktepe Antik Kenti’nde (antik adıyla Eirenopolis) yapılan kazılarda, karbonlaşmış beş ekmek bulunduğunu açıkladı. Valilik açıklamasına göre bu ekmekler, Anadolu’da şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılan en iyi korunmuş örnekler arasında yer alıyor.Açıklamada, “Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma koşullarının olağanüstülüğünü göstermektedir” ifadelerine yer verildi.Kazı alanında bulunan beş ekmekten birinin üzerinde Hz. İsa figürü ve Grekçe bir yazıt tespit edildi. Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta “Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla” ifadesinin yer aldığı belirlendi.Valilik açıklamasında, ekmek üzerindeki figürün, klasik “kurtarıcı İsa (Pantokrator)” betimlerinden farklı olarak “ekici” veya “çiftçi İsa” biçiminde tasvir edildiği kaydedildi. Bu betimlemenin, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine vurgu yaptığı değerlendirildi.Malta Haçı motifli diğer ekmekler de bulunduDiğer dört ekmek örneğinde ise Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edildi. Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan “komünyon ekmekleri” (eucharist bread) olabileceğini değerlendiriyor.Valilik açıklamasında, “Buluntular, Anadolu’da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır” denilerek, söz konusu keşfin hem arkeolojik hem de dini tarih açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu genelinde gerçekleştirilen kazılarda binlerce yıllık tahıl ve ekmek kalıntılarının bulunduğunu duyurmuştu.
