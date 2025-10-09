https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/hava-sicakligi-6-derece-dusecek-meteorolojiden-8-ilde-sari-kodlu-yagis-uyarisi-1100040855.html

Hava sıcaklığı 6 derece düşecek: Meteoroloji'den 8 ilde sarı kodlu yağış uyarısı

9 Ekim hava durumu: Adana, Giresun, Kahramanmaraş, Trabzon, Artvin, Hatay, Rize ve Osmaniye için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı 6 derece düşecek, rüzgar saatte 70 km’ye kadar çıkabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık hızla düşüyorHava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın hızı Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da 70 km/saate kadar çıkıyor. Sel riski varYağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABursa: 12°C – 18°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇanakkale: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıİstanbul: 13°C – 19°C — Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKırklareli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar: 5°C – 15°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıDenizli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlıİzmir: 12°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla: 6°C – 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAdana: 16°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Antalya: 16°C – 24°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hatay: 17°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta: 8°C – 17°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 9°C – 16°C — Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıEskişehir: 7°C – 15°C — Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıKonya: 8°C – 19°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıYozgat: 8°C – 14°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 9°C – 15°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıDüzce: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop: 15°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak: 13°C – 18°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 15°C – 26°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize: 17°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Samsun: 16°C – 20°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 17°C – 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUErzurum: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutluKars: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutluMalatya: 11°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVan: 8°C – 22°C — Parçalı ve zamanla çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 13°C – 27°C — Parçalı ve zamanla çok bulutluGaziantep: 14°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMardin: 19°C – 23°C — Parçalı ve zamanla çok bulutluSiirt: 19°C – 28°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu

