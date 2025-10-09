Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/hava-sicakligi-6-derece-dusecek-meteorolojiden-8-ilde-sari-kodlu-yagis-uyarisi-1100040855.html
Hava sıcaklığı 6 derece düşecek: Meteoroloji'den 8 ilde sarı kodlu yağış uyarısı
Hava sıcaklığı 6 derece düşecek: Meteoroloji'den 8 ilde sarı kodlu yağış uyarısı
9 Ekim hava durumu: Adana, Giresun, Kahramanmaraş, Trabzon, Artvin, Hatay, Rize ve Osmaniye için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı 6 derece düşecek, rüzgar saatte 70 km’ye kadar çıkabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık hızla düşüyorHava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın hızı Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da 70 km/saate kadar çıkıyor. Sel riski varYağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklığı 6 derece düşecek: Meteoroloji'den 8 ilde sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji'nin 9 Ekim hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı 6 derece düşüyor. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın hızı yer yer saatte 70 km'ye yükselirken Adana, Giresun, Kahramanmaraş, Trabzon, Artvin, Hatay, Rize ve Osmaniye'de sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ekim Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık hızla düşüyor

Hava sıcaklığı Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın hızı Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da 70 km/saate kadar çıkıyor.

Sel riski var

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa: 12°C – 18°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul: 13°C – 19°C — Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 5°C – 15°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Denizli: 10°C – 19°C — Çok bulutlu ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İzmir: 12°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla: 6°C – 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana: 16°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya: 16°C – 24°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay: 17°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 8°C – 17°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara: 9°C – 16°C — Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Eskişehir: 7°C – 15°C — Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Konya: 8°C – 19°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Yozgat: 8°C – 14°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu: 9°C – 15°C — Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Düzce: 12°C – 19°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 15°C – 23°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 13°C – 18°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 15°C – 26°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 17°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun: 16°C – 20°C — Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 17°C – 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
Kars: 5°C – 21°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
Malatya: 11°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 8°C – 22°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 13°C – 27°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
Gaziantep: 14°C – 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin: 19°C – 23°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
Siirt: 19°C – 28°C — Parçalı ve zamanla çok bulutlu
