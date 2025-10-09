https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tip-tarihine-gecti-domuz-karacigeri-nakledilen-hasta-171-gun-hayatta-kaldi-1100053630.html

Tıp tarihine geçti: Domuz karaciğeri nakledilen hasta 171 gün hayatta kaldı

Çin’de 71 yaşındaki hasta, genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakliyle 38 gün yaşadı, toplamda 171 gün hayatta kaldı. Uzmanlar, bunun köprü tedavi stratejisi olarak organ nakli bekleyen hastalar için umut verdiğini belirtiyor

Çin’in Anhui Eyaleti’nde 71 yaşındaki bir erkek hastaya, genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakledildi. Hasta 38 gün boyunca domuz organıyla yaşadı ve toplamda 171 gün hayatta kaldı. Bu vaka, hakemli bir dergide yayınlanan ilk domuz karaciğeri nakli örneği olarak kayıtlara geçti.Hastaya nakil, hepatit B kaynaklı siroz ve karaciğer tümörü nedeniyle başka seçenek kalmadığında uygulandı. Nakilde kullanılan domuz, 11 aylık bir klondu ve 10 genetik düzenlemeyle bağışıklık reddi ve enfeksiyon riskini azaltmak üzere hazırlandı.Nakil sonrası organ hemen çalışmaya başladı; safra akışı ve karaciğer fonksiyonları normale yakın seviyelere ulaştı. Ancak 25. günde kalp stres belirtileri başladı ve 38. günde domuz karaciğeri çıkarıldı. Hastanın kendi karaciğeri, vücut fonksiyonlarını sürdürmeye yeterliydi. Hasta, toplam 171 gün sonra üst gastrointestinal kanama nedeniyle hayatını kaybetti.Domuz karaciğeri, köprü tedavi olarak umut veriyorUzmanlar, bu deneyin domuzdan insana karaciğer naklinin bir köprü tedavi stratejisi olarak kullanılabileceğini ve hastaların kendi karaciğerlerinin toparlanması veya uygun insan organı bulunana kadar destek sağlayabileceğini belirtiyor.Dr. Beicheng Sun, “Bu bulgu, karaciğer naklinde domuz organlarının gelecekte önemli bir seçenek olabileceğini gösteriyor” dedi. Almanya’dan uzman Dr. Heiner Wedemeyer ise, deneyin transplantoloji alanında ciddi umut verdiğini belirtti.Dünya genelinde, yalnızca ABD’de 100 binden fazla kişi organ nakli listesinde ve 9 binden fazlası karaciğer bekliyor. Bu tür yenilikler, organ kıtlığının büyük bir sorun olduğu günümüzde kritik bir potansiyele işaret ediyor.Türkiye’de de domuzdan insana karaciğer nakli çalışmaları yürütülüyorTürkiye’de İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Merkezi, domuzdan insana organ nakli (xenotransplantasyon) konusunda çalışmalar yürütüyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 2019 yılında Sputnik'e verdiği bir röportajda, domuz karaciğerlerinin anatomisinin insan karaciğeriyle birebir aynı olduğunu ve genetik düzenleme ile insan vücudunda işlev görebilecek hale getirilebileceğini ifade etmişti.Prof. Dr. Yılmaz, “Türkiye’de hayvandan insana organ naklini biz başlatmak istiyoruz. Amacımız domuzun karaciğerini insan karaciğerine dönüştürmek. Bu alanda 5 yıl içerisinde ilk nakli gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Prof. Dr. Yılmaz, organ bağışının Türkiye’de yetersiz olmasından dolayı xenotransplantasyonun, organ bekleyen hastalar için kritik bir alternatif olabileceğini vurguladı.İnönü Üniversitesi ayrıca 2019 yılında “Karaciğer Xenotransplantasyonu” alanında laboratuvar hazırlıklarını başlatmış ve genetik mühendislik ile domuz karaciğerlerinin insan bağışıklık sistemiyle uyumlu hale getirilmesini hedeflemişti. Prof. Dr. Yılmaz, bu çalışmanın dünyadaki sayılı merkezlerden biri olma niteliği taşıdığını belirtti.Neden hayvan organları insanlara naklediyor?Dünya genelinde on binlerce kişi organ nakli beklerken, bağış sayısı bu ihtiyacın çok gerisinde kalıyor. Her yıl binlerce hasta, uygun donör bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Xenotransplantasyon, yani hayvandan insana organ nakli, bu açığı kapatmak için geliştirilen en iddialı yöntemlerden biri.Domuzlar, fizyolojik ve anatomik olarak insanlara en yakın canlılardan. Bu nedenle kalp, böbrek ve karaciğer gibi organları genetik olarak düzenlendiğinde, insan vücudunda işlev görebilecek düzeye getirilebiliyor. CRISPR gibi yeni gen düzenleme teknikleri, hayvan organlarının insan bağışıklık sistemi tarafından reddedilme riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bu da domuz organlarını nakil için daha güvenli hale getiriyor.Hayvan organları, uygun insan organı bulunana kadar geçici çözüm olarak kullanılabiliyor. Bu sayede hastalar kendi organlarının toparlanması ya da uygun bir donör bulunması için zaman kazanıyor.

