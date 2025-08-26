https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-dunyasinda-bir-ilk-domuz-akcigeri-insana-nakledildi-9-gun-islevini-korudu-1098838479.html

Bilim dünyasında bir ilk: Domuz akciğeri insana nakledildi, 9 gün işlevini korudu

Dünyada ilk kez domuzdan insana akciğer nakli, Çin'de beyin ölümü gerçekleşmiş 39 yaşındaki bir insana yapıldı. Nakilden sonra organın 9 gün boyunca işlevini yerine getirmesi, organ naklinde umut verici bir gelişme oldu.

Çinli bilim insanları, tıp tarihinde bir ilke imza attı. Genetik olarak değiştirilmiş bir domuzun akciğeri, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana nakledildi. Uzmanlar, nakledilen organın 216 saat boyunca (yaklaşık 7 gün) çalıştığını ve bu süreçte ciddi bir reddedilme tepkisi görülmediğini açıkladı.Nature dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 'hiperakut reddedilme' adı verilen hızlı bağışıklık tepkisinin gözlenmediğini, ancak 24 saat sonrasında akciğerde sıvı birikimi ve zamanla bağışıklık sistemi kaynaklı hasarın geliştiğini aktardı. İlaçlara rağmen akciğer, zamanla antikorların saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü.Bu deneme, dünyada ilk kez domuzdan insana akciğer nakli olarak kayıtlara geçtiDünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde organ ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u karşılanabiliyor. Akciğer naklinin ise diğer organlara kıyasla daha karmaşık bir süreç olduğu aktarılıyor. Newcastle Üniversitesi'nden akciğer nakli uzmanı Prof. Andrew Fisher, “Bu çalışma anlayışımızı geliştiren önemli bir adım, ancak henüz domuz akciğerlerinin insanlarda kullanılacağı bir dönemin eşiğinde değiliz” dedi.Geçen yıllarda kalp, böbrek ve karaciğer gibi farklı domuz organlarının insanlara nakledildiği çeşitli deneyler yapıldı. Bazı hastalar birkaç hafta ya da ay hayatta kalabilmişti. Ancak akciğer naklinin bağışıklık sistemi açısından çok daha hassas bir organ olması, süreci zorlaştırıyor.

