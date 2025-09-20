https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/thy-iletisim-baskani-yahya-ustun-ucak-alimi-iddialarina-yanit-verdi-1099521023.html

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçak alımı iddialarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de planlanan ABD ziyaretiyle gündeme gelen uçak alımı iddialarına THY yanıt verdi.THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Boeing'le uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi” ifadelerini kullanarak, sürecin devam ettiğini belirtti. THY’nin Boeing’den uçak alımıyla ilgili kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

