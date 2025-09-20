THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçak alımı iddialarına yanıt verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/thy-iletisim-baskani-yahya-ustun-ucak-alimi-iddialarina-yanit-verdi-1099521023.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de planlanan ABD ziyaretiyle gündeme gelen uçak alımı iddialarına THY yanıt verdi.THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Boeing'le uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi” ifadelerini kullanarak, sürecin devam ettiğini belirtti. THY’nin Boeing’den uçak alımıyla ilgili kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de planlanan ABD ziyaretiyle gündeme gelen uçak alımı iddialarına THY yanıt verdi.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Boeing'le uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi” ifadelerini kullanarak, sürecin devam ettiğini belirtti. THY’nin Boeing’den uçak alımıyla ilgili kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.