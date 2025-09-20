Türkiye
20.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de planlanan ABD ziyaretiyle gündeme gelen uçak alımı iddialarına THY yanıt verdi.THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Boeing'le uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi” ifadelerini kullanarak, sürecin devam ettiğini belirtti. THY’nin Boeing’den uçak alımıyla ilgili kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçak alımı iddialarına yanıt verdi

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD’li uçak üreticisi Boeing firmasıyla olası uçak alımı görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Üstün, nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de planlanan ABD ziyaretiyle gündeme gelen uçak alımı iddialarına THY yanıt verdi.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Boeing'le uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi” ifadelerini kullanarak, sürecin devam ettiğini belirtti. THY’nin Boeing’den uçak alımıyla ilgili kararının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
