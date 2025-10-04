Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/yuksek-takipcisi-olan-10-sosyal-medya-hesabina-erisim-engellendi-1099908739.html
Yüksek takipçisi olan 10 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yüksek takipçisi olan 10 sosyal medya hesabına erişim engellendi
türki̇ye
reklam kurulu
sosyal medya fenomeni
sosyal medya
Sosyal medyada yüksek takipçisi olan 10 sosyal medya hesabına erişim engellendi.Yasa dışı bahis reklamı: Sosyal medya hesaplarına erişim engellendiTicaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Kurulun 11 Eylül'de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/erisim-engeli-talep-edilmisti-mabel-matizden-perperisan-aciklamasi-1099465700.html
türki̇ye
10 sosyal medya hesabına erişim engellendi, erişim engeli, reklam kurulu erişim engeli
10 sosyal medya hesabına erişim engellendi, erişim engeli, reklam kurulu erişim engeli

Yüksek takipçisi olan 10 sosyal medya hesabına erişim engellendi

13:02 04.10.2025
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ile kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçi sayısına sahip 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Kurulun 11 Eylül'de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.
Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır."
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
TÜRKİYE
Erişim engeli talep edilmişti: Mabel Matiz'den 'Perperişan' açıklaması
18 Eylül, 12:41
