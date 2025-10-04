https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/yuksek-takipcisi-olan-10-sosyal-medya-hesabina-erisim-engellendi-1099908739.html

Yüksek takipçisi olan 10 sosyal medya hesabına erişim engellendi

04.10.2025

Sosyal medyada yüksek takipçisi olan 10 sosyal medya hesabına erişim engellendi.Yasa dışı bahis reklamı: Sosyal medya hesaplarına erişim engellendiTicaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Kurulun 11 Eylül'de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

türki̇ye

