Simav depreminden sonra Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye işaret etti

Horst, merdiven biçimli fay serisindeki iki tektonik çukur arasında veya bir tektonik çukurun iki yanında yükselen kısım olarak tanımlanıyor.

Graben ise bir kara parçasının aşağı doğru yer değiştirmesi sonucu her iki tarafında belirgin bir uçurum bulunan bir vadidir. Grabenler genellikle horstlarla yan yana bulunur. Horst ve graben yapıları, çekme kuvvetlerini ve yer kabuğunun gerilmesini gösterir.