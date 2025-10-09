https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/simav-depreminden-sonra-prof-dr-naci-gorur-o-bolgeye-isaret-etti-1100047920.html
Sputnik Türkiye
2025-10-09T11:42+0300
2025-10-09T11:42+0300
2025-10-09T11:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_0:40:1030:619_1920x0_80_0_0_6f91135cdef212f45b71d4ea91d139b9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/gece-49-ile-sallanmisti-kutahyada-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1100046281.html
Simav depreminden sonra Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye işaret etti
Prof. Dr. Naci Görür, gece Simav'da meydana gelen depremin ardından 'İzmir-Aydın-Bozdağ'a dikkat çekti.
Kütahya Simav'da gece meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratırken bölgedeki sismik aktivite de devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür ise 'İzmir-Aydın-Bozdağ horstu'na dikkat çekerek, "Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur" açıklaması yaptı.
Depremlerin yeri ve düzlemlerine vurgu yaptı
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellikle K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar."
Horst, merdiven biçimli fay serisindeki iki tektonik çukur arasında veya bir tektonik çukurun iki yanında yükselen kısım olarak tanımlanıyor.
Graben ise bir kara parçasının aşağı doğru yer değiştirmesi sonucu her iki tarafında belirgin bir uçurum bulunan bir vadidir. Grabenler genellikle horstlarla yan yana bulunur. Horst ve graben yapıları, çekme kuvvetlerini ve yer kabuğunun gerilmesini gösterir.