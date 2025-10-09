Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Gece 4.9 ile sallanmıştı: Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi
Gece 4.9 ile sallanmıştı: Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 10.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Simav.Kütahya gece de sallanmıştıKütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Gece 4.9 ile sallanmıştı: Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi

10:43 09.10.2025 (güncellendi: 11:14 09.10.2025)
deprem
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 10.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Simav.

Kütahya gece de sallanmıştı

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
