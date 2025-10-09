https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/gece-49-ile-sallanmisti-kutahyada-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1100046281.html

Gece 4.9 ile sallanmıştı: Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi

Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 10.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Simav.Kütahya gece de sallanmıştıKütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

