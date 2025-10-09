https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sicakliklar-daha-da-dusecek-prof-dr-orhan-sen-tarih-verdi-yuksek-kesimler-icin-kar-yagisi-uyarisi-1100059055.html

Sıcaklıklar daha da düşecek, Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Yüksek kesimler için kar yağışı uyarısı

Sıcaklıklar daha da düşecek, Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Yüksek kesimler için kar yağışı uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece düşüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü Anadolu’nun dağlarına kar yağacağını duyurdu... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T16:28+0300

2025-10-09T16:28+0300

2025-10-09T16:28+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098908413_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ada1a6b9b888c28bf917d1ccf72b60b.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına inecek. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, soğuk havanın etkisinin hafta sonu boyunca süreceğini belirterek, “Cumartesi ve pazar günleri Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekliyoruz” dedi.Batı Karadeniz ve Marmara’ya kuvvetli yağış uyarısıMacit, özellikle Zonguldak, Bartın, Düzce’nin kuzey ilçeleri ve İstanbul’un kuzeyinde yağışların kuvvetli olacağını bildirerek “Pazar günü Zonguldak, Bartın ve Sinop’un kuzey kesimlerinde sel ve su baskını riski var" uyarısını yaptı.Yağışların ardından pazar günü itibarıyla sistemin Türkiye’yi terk edeceğini ifade eden Macit, sıcaklıkların pazartesiden itibaren yeniden artacağını söyledi.İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumuUzmanlar, İstanbul’da cumartesi günü yağış beklendiğini, hava sıcaklığının ise 19-20 derece civarında olacağını belirtti. Ankara’da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 15-16 dereceyi geçmeyecek. İzmir’de ise yağış yok; hava sıcaklıkları 23-24 derece dolaylarında seyredecek.İstanbul Valiliği’nden kritik uyarıİstanbul Valiliği de Şile, Beykoz, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”uyarısında bulunuldu.Prof. Dr. Orhan Şen: Pazar günü Anadolu’nun dağlarına kar yağarMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışı için tarih verdi. Şen, şunları kaydetti:“Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek.”Şen, şehir merkezlerinde kar beklenmediğini, ancak Erzurum ve Erzincan’da sulu kar görülebileceğini ifade etti:“Doğuda sıcaklıklar iyice düştü, 6-7 dereceye varan düşüşler var ama bu geçici. Pazartesiden itibaren sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacak.”'Batı Karadeniz için kritik uyarı'Şen, cumartesi günü Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu:“Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. 3-4 yıl önceki su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/icisleri-bakanligindan-uyari-yer-yer-cok-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1100047244.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orhan şen kar yağışı, hava durumu, meteoroloji uyarısı, batı karadeniz yağış, i̇stanbul valiliği uyarısı, sıcaklık düşüşü, pazar günü kar, yüksek kesimlerde kar, ilgaz erciyes palandöken kar, sel uyarısı