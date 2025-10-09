https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/sicakliklar-daha-da-dusecek-prof-dr-orhan-sen-tarih-verdi-yuksek-kesimler-icin-kar-yagisi-uyarisi-1100059055.html
2025-10-09T16:28+0300
2025-10-09T16:28+0300
2025-10-09T16:28+0300
Sıcaklıklar daha da düşecek, Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Yüksek kesimler için kar yağışı uyarısı
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece düşüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü Anadolu’nun dağlarına kar yağacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına inecek. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, soğuk havanın etkisinin hafta sonu boyunca süreceğini belirterek, “Cumartesi ve pazar günleri Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekliyoruz” dedi.
Batı Karadeniz ve Marmara’ya kuvvetli yağış uyarısı
Macit, özellikle Zonguldak, Bartın, Düzce’nin kuzey ilçeleri ve İstanbul’un kuzeyinde yağışların kuvvetli olacağını bildirerek “Pazar günü Zonguldak, Bartın ve Sinop’un kuzey kesimlerinde sel ve su baskını riski var" uyarısını yaptı.
Yağışların ardından pazar günü itibarıyla sistemin Türkiye’yi terk edeceğini ifade eden Macit, sıcaklıkların pazartesiden itibaren yeniden artacağını söyledi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu
Uzmanlar, İstanbul’da cumartesi günü yağış beklendiğini, hava sıcaklığının ise 19-20 derece civarında olacağını belirtti. Ankara’da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 15-16 dereceyi geçmeyecek. İzmir’de ise yağış yok; hava sıcaklıkları 23-24 derece dolaylarında seyredecek.
İstanbul Valiliği’nden kritik uyarı
İstanbul Valiliği de Şile, Beykoz, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”
uyarısında bulunuldu.
Prof. Dr. Orhan Şen: Pazar günü Anadolu’nun dağlarına kar yağar
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışı için tarih verdi. Şen, şunları kaydetti:
“Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek.”
Şen, şehir merkezlerinde kar beklenmediğini, ancak Erzurum ve Erzincan’da sulu kar görülebileceğini ifade etti:
“Doğuda sıcaklıklar iyice düştü, 6-7 dereceye varan düşüşler var ama bu geçici. Pazartesiden itibaren sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacak.”
'Batı Karadeniz için kritik uyarı'
Şen, cumartesi günü Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu:
“Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. 3-4 yıl önceki su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz.”