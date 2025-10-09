https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/icisleri-bakanligindan-uyari-yer-yer-cok-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1100047244.html

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı: Yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak geliyor

09.10.2025

İçişleri Bakanlığı, 6 ilde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Sağanak geliyor: Hangi illerde etkili olacak?Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.'Dikkatli olun'Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.Meteoroloji'den İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısıMeteoroloji, İstanbul ve çevre illerde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

